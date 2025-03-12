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AQŞ ilçese Witkoff İzrailneñ utnı tuqtatunı ozınaytu täqdimennän soñ Qatarda söyläşülärgä başladı
DNB ТӘТАРЧА / TRT Global
12 Март 2025

Aq Yort Columbia universitetınıñ xökümätneñ Fälästin yaqlı rizasızlıq cıyınnarında qatnaşuçılarnı deportaśiyäläw tırışularınıñ ber öleşe bularaq êzlängän keşelärne tabuları öçen federal agentlarğa yärdäm itüne kire qağuın belderä.

Yözlägän tınıç xalıq şähärdäge soñğı waqiğalardan soñ xökümät köçlärenä teläktäşlek belderü öçen Süriyäneñ Lazkiye şähärendä cıyıldı.

Portugaliya Baş ministr Luis Montenegronıñ üzäk uñçı xökümätneñ ışanıç kvotasın yuğaltuınnan soñ öç yıl êçendä öçençe ğomum saylawğa taba barırğa mömkin.

Hindstan “ädäpsez” moda tamaşasın tänqitlägännän berniçä könnän soñ Käşmirdäge säyäsi partiyälärne tıydı.

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