12 Март 2025
Aq Yort Columbia universitetınıñ xökümätneñ Fälästin yaqlı rizasızlıq cıyınnarında qatnaşuçılarnı deportaśiyäläw tırışularınıñ ber öleşe bularaq êzlängän keşelärne tabuları öçen federal agentlarğa yärdäm itüne kire qağuın belderä.
Yözlägän tınıç xalıq şähärdäge soñğı waqiğalardan soñ xökümät köçlärenä teläktäşlek belderü öçen Süriyäneñ Lazkiye şähärendä cıyıldı.
Portugaliya Baş ministr Luis Montenegronıñ üzäk uñçı xökümätneñ ışanıç kvotasın yuğaltuınnan soñ öç yıl êçendä öçençe ğomum saylawğa taba barırğa mömkin.
Hindstan “ädäpsez” moda tamaşasın tänqitlägännän berniçä könnän soñ Käşmirdäge säyäsi partiyälärne tıydı.