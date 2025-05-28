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Awrupa şurası artqan rasaçılıq turında kisätte
Awrupa şurasınıñ rasaçılıqqa qarşı komissiyase çärşämbe könne yıllıq xisabın açıqladı
Awrupa şurası artqan rasaçılıq turında kisätte
FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels. / Reuters
28 Май 2025

Awrupa şurasınıñ rasaçılıqqa qarşı komissiyase çärşämbe könne yıllıq xisabın açıqlap, Awrupadağı rasaçıl diskriminaśiya räweşlärenä iğtibarnı cälep itte häm däwlätlärne bu problema belän köräşü tırışlıqların arttırırğa çaqırdı.

2024 yılnı üz êçenä aluçı Rasaçılıq häm naçar möğamälägä qarşı Awrupa komissiyase xisabında xoquq saqlaw organnarınıñ şäxeslärne êtnik çığışlarına qarap yış räweştä tuqtatıp tikşerüenä qarağan borçular citkerelde.

Xisaptan kürengänçä rasaçıl diskriminaśiyağa ayıruça qara tänlelär, qaçaqlar, çegännär, möselmannar duçar qala.

Şulay uq qayber Awrupa illäreneñ mondıy waqıyğalarnı tärtiple räweştä tikşermägännäre öçen Awrupa keşe xoquqların yaqlaw kileşüen bozuları belderelde.

Xisapta bolay diyelä: “Keşene ıruğına qarap bilgeläw cämğıyät’kä tiskäre täêsir itä häm tiskäre yoğıntığa duçar qaluçılarda tübänsenü, ğadelsezlek xis-toyğısı uyana.”

Awırlıqlarğa qaramastan xisapta qayber illärdäge qıyulıq birüçe iniśiativalar da urın ala. Alar arasında: anti-profil’ qağıydäläreneñ quyıluı häm tuqtatıp, tikşerü êşe öçen tağın da yaxşı küzätü sistemalarınıñ barlıqqa kiterelüe.

Xisapta tübändäge yullar urın ala: “Xökümätlär häm xoquq saqlaw organnarı liderlığı mondıy iniśiativalardan faydalanırğa tiyeş häm täwäkkäl adımnar yasawları zarur.”

Çegän balalarına kilgändä, Rasaçılıq häm naçar möğamälägä qarşı Awrupa komissiyase mäktäptäge diskriminaśiyaneñ şaqtıy ildä haman da “yuğarı” däräcädä buluın belderde.

Xisapta diskriminaśiyaneñ çegän balalarınıñ belem alu sıyfatına täêsir itüe assızıqlandı häm xökümätlärgä “mäktäplärdä çegän balalarına qarata härtörle diskriminaśiyane beterü” çaqıruı yasaldı.

Komissiya şulay uq Awrupadağı şaqtıy tigezlek oyışmasınıñ wazıyfaların cirenä citkerü öçen citärle çığanağı bulmawın citkerde häm bu oyışmalarnıñ bäysezlegen zäğıyf’lätüçe säyäsi basımnarğa qarşı kisätü yasadı.

2024 yılnıñ mayında qabul itelgän häm mondıy oyışmalar öçen standartlar bilgelägän Awrupa berlege direktivasına qanäğat’lek belderelde.

“Xäzer härwaqıttağıdan kübräk bularaq tigezlek oyışmaları êşçänlekläre häm bäysezlege nığıtılırğa tiyeş,” – dide Rasaçılıq häm naçar möğamälägä qarşı Awrupa komissiyase başlığı Bertil’ Kotiyer.

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