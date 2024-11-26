26 Ноябрь 2024
Ğazzä belän Livanda kimendä 6 izrail ğaskäriye üz-üzenä qul salğan. Alarnıñ ozaq waqıtlı xärbi xezmättä psixologiyäläre bozıluı citkerelä.
İzrail matbuğatında soñğı aylarda üz-üzlärenä qul salğan ğaskärilärneñ tağın da kübräk buluı farazlana. Tik armiyä bu xaqtağı räsmi sannar belän urtaqlaşudan baş tarta.
Meñnärçä İzrail xärbiyeneñ, frontta êşläwçe psixologlardan tış, İzrail armiyäsenä qarawçı psixiatriya klinikalarına möräcäğat’ itüe bilgele. Suğış arqasında aqıl sawlığına zıyan kilgän ğaskärilärneñ sanınıñ yaralanuçılardan tağın da kübräk buluı uylanıla.
İzrail armiyäseneñ psixik sälamätlek idaräse başlığı Luçian Lior mart ayında “Haaretz” gazetına interv’yuda yaqınça 1700 xärbineñ üzlärendä däwalanuın söyläde.