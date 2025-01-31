31 Гыйнвар 2025
Ayda yäki xätta Marsta keşelär azıq-tölek üsterä ala torğan dönyanı küz aldığızğa kiterägez. Bu fantastika kebek yañğırıy, läkin äkrenläp çınbarlıqqa äylänä bara. Bügenge yazmabızda keşelärgä başqa planetalarda yaşärgä häm awıl xucalığı belän şöğillänergä yärdäm itä ala torğan novatorlıq açışnı qarap uzarbız. Törek galimnäre häm cir şarında, häm ğalämdä Schrenkiella parvula dip atalğan üsemlek östendä täcribälär ütkärä. Bu üsemlek ğalämdä aşamlıq üsterüneñ töp açqıçı bulırga mömkin. Äydägez, niçek bulğanın bergäläp qarıyq.