Çärşämbe könne kiñ qırlı xökümätkä qarşı protestlar barğan waqıtta wazıyfasına kereşkännän soñ Franśiyäneñ yaña prem’yer-ministrı Sebast’yen Lekornyu köndäşläre belän xezmättäşlek itep, burıçnı kimetüçe byudjet qabul itü öçen cadi yullar tabu, şulay uq yaña säyäsät yünäleşlärenä wäğ’dä birde.

İlbaşı Êmmanuêl’ Makron sişämbe könne üzeneñ êş dön’yası yaqlı iq’tisadi kön tärtiben üzgärtergä cıyınmağan tuğrı berlektäşe Lekornyunı ike yıl êçendä bişençe prem’yer-ministr itep bilgeläde.

Lekornyu düşämbe könne parlamentta ütkärelgän tawışqa quyuda wazıyfasınnan alınğan Fransua Bayru urınına kilde. Bayru Yevro töbägendäge iñ zur byudjet defiśitın kimetü planı öçen wazıyfasınnan alınğan ide.

Soñğı tapqır saqlanu ministrı bularaq êşlägän Lekornyu wazıyfa tapşıru- qabul itü tantanasında yasağan qısqa çığışında xökümätneñ oppoziśiya belän êşlägändä tagın da icadi, qayçaq tağın da texnik, tağın da citdiräk bulırğa tiyeşlegen äytte häm qayber kileşmäwçänleklärneñ kiräkle bulaçağın belderde.