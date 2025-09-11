Çärşämbe könne kiñ qırlı xökümätkä qarşı protestlar barğan waqıtta wazıyfasına kereşkännän soñ Franśiyäneñ yaña prem’yer-ministrı Sebast’yen Lekornyu köndäşläre belän xezmättäşlek itep, burıçnı kimetüçe byudjet qabul itü öçen cadi yullar tabu, şulay uq yaña säyäsät yünäleşlärenä wäğ’dä birde.
İlbaşı Êmmanuêl’ Makron sişämbe könne üzeneñ êş dön’yası yaqlı iq’tisadi kön tärtiben üzgärtergä cıyınmağan tuğrı berlektäşe Lekornyunı ike yıl êçendä bişençe prem’yer-ministr itep bilgeläde.
Lekornyu düşämbe könne parlamentta ütkärelgän tawışqa quyuda wazıyfasınnan alınğan Fransua Bayru urınına kilde. Bayru Yevro töbägendäge iñ zur byudjet defiśitın kimetü planı öçen wazıyfasınnan alınğan ide.
Soñğı tapqır saqlanu ministrı bularaq êşlägän Lekornyu wazıyfa tapşıru- qabul itü tantanasında yasağan qısqa çığışında xökümätneñ oppoziśiya belän êşlägändä tagın da icadi, qayçaq tağın da texnik, tağın da citdiräk bulırğa tiyeşlegen äytte häm qayber kileşmäwçänleklärneñ kiräkle bulaçağın belderde.
Lekornyu aldında toraçaq iñ zur qıyınlıq – öç törle ideologik bloktan torğan parlamenttan 2026 yılı öçen ğadiläşterelgän byudjetnı ütkärü bulaçaq.
Partiyälär 2024 nçe yılda Franśiya milli tulayım tabışınıñ 5,8%ın täşkil itkän byudjet defiśitın kimetü kiräklege turında urtaq fikerdä bulsalar da moña niçek ireşü turında kileşä almıylar.
Lekornyu 7 nçe oktyabr’gä qadär dokumentnıñ tulı proyektın parlamentqa cibärergä tiyeş. 13nçe oktyabr’gä qadär waqıt bar, ämma şunnan soñ deputatlarnıñ byudjetnı yıl axırına qadär qabul itärgä waqıtları qalmayaçaq.
Lekornyunıñ bilgelänünä sişämbe könne bulğan reakśiyälär anıñ aldında toraçaq qıyınlıqlarnı bik açıq kürsätte.