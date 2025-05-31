TÜRKİYE
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İlbaşı Ärdoğan häm Başministr Orban ikeyaqlı mönäsäbätlärne häm global mäs’älälärne söyläşte
Soñğı yıllarda Törkiyä belän Macarstan (Vengriyä) arasındağı ikeyaqlı mönäsäbätlär säyäsät, iqtisad häm mädäniyät ölkälärendä artqan xezmättäşlek belän kiñäyä bara
İlbaşı Ärdoğan häm Başministr Orban ikeyaqlı mönäsäbätlärne häm global mäs’älälärne söyläşte
Erdogan expressed Türkiye’s commitment to strengthening relations with Hungary across all sectors. / Photo: AA
31 Май 2025

Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Macarstan (Vengriyä) Başministrı Viktor Orban belän telefon söyläşüen ütkärde. Söyläşü waqıtında ikeyaqlı mönäsäbätlär belän bergä regional häm global täräqqiyätlär quzğatıdı.

Törkiyä İlbaşı idaräseneñ êlemtä räislegennän yasalğan belderügä kürä, şimbä könne ütkärelgän söyläşü waqıtında Ärdoğan Törkiyäneñ Macarstan (Vengriyä) belän böten ölkälärdä mönäsäbätlärne nığıtu täwäkkällegenä basım yasadı.

Monnan tış Yuğarı däräcäle strategik xezmättäşlek şurası häm Urtaq kiñäşmä mexanizmınıñ yaqınayıp kilüçe cıyılışlarınıñ ike il arasındağı xezmättäşlekne tağın da arttıraçağın belderde.

Törkiyä liderı şulay uq söyläşü waqıtında Başministr Orbanğa tuğan kön teläklären dä citkerde.

Törkiyä häm Macarstan (Vengriyä) 2013nçe yılda Yuğarı däräcäle strategik şuranıñ tözelüe belän mönäsäbätlären strategik urtaqlıq däräcäsenä kütärde.

Soñğı yıllarda alarnıñ mönäsäbätläre säyäsi, iqtisadi häm mädäni ölkälärdä arta baruçı xezmättäşlek belän kiñäyä bara.

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