Misır häm Yordaniya liderları Ğazzä mäs’äläsendä berdämlekkä basım yasadı
Misır ilbaşı Abdulfättah äl-Sisi häm Yordaniya patşası Abdullah 2 nçe Ğazzä mäs’äläsendäge urtaq poziśiyälären rasladılar häm tulısınça utnı tuqtatu, totqınnarnı azat itü, gumanitar yärdämne däwam itüne assızıqladılar. İke lidernıñ urtaq belderüe Yordaniya patşasınıñ AQŞ ilbaşı Tramp belän oçraşıp 1 kön uzğaç buldı. İke lider da Ğazzä öçen tiz rekonstrukśiyäläw planın yaqladılar, Trampnıñ Fälästin xalqın üz cirlärennän çığaru täq’dimenä qarşı çıqtılar.
" İzrailneñ Ğazzädäge genośidı Yordannıñ könbatış üzänlegenä häm Könçığış Qodüskä taralırğa mömkin"
BMOnıñ maxsus xisapçısı Françeska Al’baneze İzrailneñ Ğazzädäge genośid ğamälläre basıp alınğan Yordannıñ könbatış üzänlegenä häm Könçığış Qodüskä taralırğa mömkin dip kisätte. Niderlandta “Anadolu” agentlığına inter’vyu birgän Al’baneze 2023 nçe yılnıñ oktyabrennän 2024 nçe yılnıñ oktyabrenä qadär İzrail höcümnäreneñ köçäyüen, 830 fälästinleneñ üterelüen häm 300 dän artıq keşeneñ qulğa alınuın äytte. Al’baneze bilgeläp ütkänçä, saq astına alınğannarnıñ kübese cäzalaw-intekterügä häm köçläwgä duçar bulğan, xätta ülgän. Françeska Al’baneze:”Sez monı genośid dip uylamasağız da möhim tügel. Genośidnı kisätü cawaplılığı äle da bar”,- dide häm dön’yanı êşkä kereşergä çaqırdı.
"Bez Soğud Ğaräbstanında oçraşırbız dip uylıym”
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Ukraina konfliktın beterü öçen ber adım bularaq Rusiya ilbaşı Vladimir Putin belän Soğud Ğaräbstanında oçraşa aluın äytte. Tramp Oval ofista jurnalistlarğa yasağan belderüendä “Min Putin belän kübesençä telefon aşa söyläşermen häm axır çiktä bez oçraşırbız. Ul AQŞqa kilergä häm min Rusiyägä barırğa da mömkin. Bez Soğud Ğaräbstanında oçraşırbız dip uylıym” dide. Tramp Ukrainanıñ NATO äğ’zalığına tuqtalmadı, ilneñ cir bötenlegen tulısınça torğızu mömkinlegenä dä şik tudırdı.
Tön’yaq Koreya Kımgansan tawındağı oçraşu üzägen cimerde
Tön’yaq Koreya qayçandır Koreya suğışı arqasında ayırılğan ğailälärne bergä oçraştırğan Kımgansan tawındağı oçraşu üzägen cimerde. Kön’yaq Koreya cimerüne “keşeleksez” dip ğayepläde häm tiz arada tuqtatunı taläp itte. 1988 nçe yıldan birle 133 meñ 600 dän artıq kön’yaq koreyalı üzäktä taralğan ğailälär bulıp terkälde, läkin bik keçkenä öleşe qabat berläşte. Räsmi mäğ’lümatlarğa qarağanda, 2025 nçe yılğa bu ğailälärdän yaqınça 36 meñ keşe äle dä isän. İke däwlät arasındağı soñğı räsmi oçraşu 2018 nçe yılda buldı. Pxen’yan xäzer Seulnı “doşman däwlät” dip sanıy.