Yasalma aqıl texnologiyäse belän yaqınça 162 meñ virus töre tabıldı.
Avstraliyadäge Sidney universitetınıñ internet säxifäsennän yasalğan belderügä qarağanda, uqu yortı Qıtay milli tabigat’ fännäre waqıfı häm başqa institutlardan belgeçlär belän bergä tikşerenü ütkärä. Alar yasalma aqıl texnologiyäsen qullanıp genetik materialı RNA (ribonuklein kislotası) bulğan 161 meñ 979 yaña virus töre taba.
Ğalimnär viruslarnı tabu öçen yasalma aqıl belän tiränten öyränü algoritmı tözi. Tabılğan viruslarnıñ kübese xäzerge mäğ’lümat bazalarında bar. Yasalma aqıl alarnı maxsus kategoriyälärgä terki.
Tikşerenüneñ avtorlarınnan berse Êdvards Xolms, äle tabılası millionnarça virus töre barlığın belderep, şul uq ısulnıñ bakteriyälär häm parazitlarnı tabu öçen dä qullanıla aluın äytte.
Tikşerеnüneñ ikençе avtorı Mang Şi yasalma aqıl texnologiyäsenä qadär biomäğ’lümat torbası ısulı qullanıluın, läkin anıñ tabu mömkinlekläreneñ çikle buluın citkerde.