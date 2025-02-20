Abbas sörgen planın tağın ber tapqır kire qaqtı
Fälästin däwlät başlığı Mäxmüt Abbas ileneñ satılmawın belderep, Fälästin xalqın başqa cirlärgä küçerü turındağı çaqırularnı kire qaqtı. Abbas bu belderüne basıp alınğan Yordannıñ könbatış üzänlegendäge Ramallaxta uzğan Äl Fätix üzäk komitetı cıyılışın açu çığışında yasadı. Abbas Addis-Abebada ütkärelgän Afrika Berlege sammitında da Fälästin xalqın küçerü omtılışlarına qarşı Fälästinneñ qatğıy totışın yañartuın belderde.
Tramp:”Zelenskiy – saylanmağan diktator”
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiynı “saylanmağan diktator” dip belderde. Tramp AQŞnıñ Rusiya belän suğışnı tuqtatu turında uñışlı söyläşülär alıp baruın häm monı barı tik üzeneñ êşli aluın äytte. Tramp “Truth Social” platforması aşa bolay dide: “Zelenskiy, möğayen, aqça kerüneñ däwam itüen teli. Min Ukrainanı yaratam, läkin Zelenskiy bik naçar êş êşläde, ile bülende, millionlağan keşe kiräksezgä ülde häm bu şulay däwam itä”.
Paqıstanda terror höcüme
Kemlege bilgesez qorallı keşelär Paqıstannıñ kön’yaq-könbatışındağı Bälücistan provinśiyäsendä Laxorğa bara torğan avtobusta 7 keşene üterde. Bu terror höcüme Bälücistannıñ Barxan cirlegendä buldı. Räsmi zatlar beldergänçä, yaqınça 40 keşelek qorallı törkem berniçä avtobus häm maşinanı tuqtattı, yulçılarnıñ şäxes tanıqlıqların tikşerde häm 7 yulçını avtobustan çığarıp atıp üterde.
V’yetnam Qıtayğa 8 milliard dollarlıq timer yul proyektın rasladı
V’yetnam parlamentı ilneñ iñ zur tön’yaq port şähärennän Qıtay çigenä qadär suzılğan 8 milliard dollarlıq timer yul liniyäse planın rasladı. Bu adım ike il arasındağı êlemtälärne nığıtu häm säwdäne ciñeläytüne maqsat itep quya. Parlament bu qararnı däwlät başlığı Si Cinpingnıñ V’yetnamğa säfärennän ber yıl uzğaç qabul itte. Yaña timer yul liniyäse V’yetnamnıñ möhim citeşterü üzäkläre bulğan Samsung, Foxconn, Pegatron häm başqa global’ gigantlar urnaşqan töbäktän uzaçaq. Älege şirkätlärneñ kübese Qıtaydan daimi räweştä detal’lär belän täêmin itügä bäyle êşçänlek başqara.