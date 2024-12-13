13 Декабрь 2024
İzrail BMOnıñ Ğazzädä xastaxanägä cibärgän yärdäm konvoyın totqarladı.
Xastaxanä citäkçese beldergänçä, İzrail armiyäse BMOnıñ Ğazzäneñ tön’yağındağı Kämal Advan xastaxanäsenä yağulıq häm mediśina kiräk - yaraqları alıp baruçı konvoyınıñ kerüenä röxsät birmäde.
Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması konvoy kerä almağaç, anıñ Ğazzäneñ kön’yağına kire qaytırğa mäcbür buluın xastaxanägä belderde.
Xastaxanä yaralanğan keşelär sanı artu häm mediśina kiräk-yaraqları citmäw arqasında minimal’ quättä êşli.