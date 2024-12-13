DÖNYA
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İzrail BMOnıñ yärdäm konvoyın totqarladı
Xastaxanägä yağulıq häm mediśina kiräk - yaraqları alıp baruçı konvoynıñ kerüenä röxsät birelmäde
İzrail BMOnıñ yärdäm konvoyın totqarladı
En el sur de Gaza, de 372 movimientos humanitarios coordinados, solo se permitieron 173. / TRT Global
13 Декабрь 2024

İzrail BMOnıñ Ğazzädä xastaxanägä cibärgän yärdäm konvoyın totqarladı.

Xastaxanä citäkçese beldergänçä, İzrail armiyäse BMOnıñ Ğazzäneñ tön’yağındağı Kämal Advan xastaxanäsenä yağulıq häm mediśina kiräk - yaraqları alıp baruçı konvoyınıñ kerüenä röxsät birmäde.

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması konvoy kerä almağaç, anıñ Ğazzäneñ kön’yağına kire qaytırğa mäcbür buluın xastaxanägä belderde.

Xastaxanä yaralanğan keşelär sanı artu häm mediśina kiräk-yaraqları citmäw arqasında minimal’ quättä êşli.

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