Törkiyä Cömhüriyäte milli saqlanu ministrlığı, İzrailneñ Süriyädäge Törek Qorallı Köçläre ob’yektların nişan itep aluı turındağı däğwalarnı nigezsez dip bäyäläp, bu tür däğwalarnıñ çınbarlıqnı çağıldırmawın assızıqladı.
Ministrlıq pänceşämbe könne yasağan belderüendä, İzrailneñ Qatardağı höcümenä iğtibar cälep itep, Tel-Avivnıñ terrorçılıqnı däwlät säyäsätenä äwerelderüen, bäreleşlärdän köç aluın häm tınıçlıqqa tulısınça qarşı buluın belderde.
Änkara höcümneñ Qatarnıñ suverenlığın açıq räweştä bozu buluın äytep bolay dip belderde: “Bu höcüm qarşında barlıq mömkinleklärebez belän Qatarnı yaqlawıbıznı assızıqlıybız”.
“Aqılğa sıymaslıq höcümnär”
Ministrlıq xalıqara cämäğätçelekne tiz êş itergä çaqırıp, İzrail tuqtatılmağan oçraqta, anıñ aqılğa sıymaslıq höcümnäreneñ Yaqın Könçığışnı fäläkätkä kiterü qurqınıçı tudıruın kisätte.
İzrailneñ Doxada “Xamas” söyläşülär törkemenä yasağan hawa höcüme Qatarnıñ suverenlığın häm xalıqara xoquqnı açıq räweştä bozu bularaq kiñqırlı ğayeplände.
İzrail höcümendä “Xamas”tan 5 keşe häm 1 Qatar iminlek xezmätkäre häläq buldı. “Xamas” citäkçelegeneñ höcümnän isän qaluın rasladı.