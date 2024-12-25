İzrail prem’yer-ministrı Bin’yamin Netan’yaxu “Xamas” belän ixtimal totqın almaşu turında söyläşülär alıp barğan yuğarı däräcäle söyläşü törkemeneñ Qatardan ilgä qaytuın belderde. Ul bu belderüne Mossad häm xärbi zatlar da qatnaşqan 1 atnalıq tığız söyläşülärdän soñ yasadı. Küzätüçelär Netan’yaxunıñ bu belderüen söyläşülärdä totqarlanu bulaçaq dip bäyälilär. İzrailneñ 10 meñ 300 dän artıq fälästinlene saq astında totuı, Ğazzädä isä yaqınça 100 izraille äsir buluı farazlana.

Mozambikta ilneñ yuğarı mäxkämäse “Frelimo” partiyäse namzäte Daniêl’ Çaponı ilbaşı dip raslağannan soñ köçle protest çaraları buldı. Soñğı täwlektä kim digändä 21 keşe, şul isäptän 2 poliśiya xezmätkäreneñ ğomere özelde, 236 qırıslıq, köç qullanu terkälde. Protestçılar maşinalarnı yandırdılar, poliśiya bülekçälärenä höcüm ittelär häm totqınnarnı irekkä cibärdelär.

BMO yärdäme belän Azıq-tölek qurqınıçsızlığı däräcäsen klassifikaśiyäläwneñ qıtlıq komitetı Sudanda qıtlıqnıñ 5 yaña töbäktä taraluın häm may ayına qadär tağın 5 töbäkkä açlıq qurqınıçı yanawın belderde. Xäzerge waqıtta 24 million 600 meñ sudanlı açlıq kiçerä, suğışuçı yaqlar kritik yärdämnärne dä özälär. Bu xisap Sudan xökümäteneñ azıq-tölek problemasın analizlaw prośessın kiçekterüenä qaramastan dön’ya kürde. Xökümät düşämbe könne IPC sistemasına quşılunı tuñdıruı turında belderde häm IPCnıñ Sudannıñ suverenlığın häm abruyın bozuçı ışanıçsız xisaplar äzerläwen alğa sörde.

NASAnıñ “Parker Solar Probe” ğaläm küzätüçe korabı Qoyaşqa yaqınlaşıp tarix bitlärenä kerde. Xäzergä çaqlı ber genä ğaläm korabı da Qoyaşqa bu xätle yaqınlaşmağan ide. Ul Qoyaş öslegenä 6 million 100 meñ çaqrım yıraqlıqta häm 930 gradustan artıq temperaturağa qaramastan uñışlı oçtı häm möhim fänni mäğ’lümatlar cıydı. Bu Qoyaşnıñ töp serlären açu öçen yulğa çıqqan häm öç rekordnı maqsat itep quyğan küzätü oçışınıñ berençese.





