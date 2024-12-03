DÖNYA
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Venerada berqayçan da tormış bulmağan
Planetanıñ tormış öçen tulısınça yaraqsız buluı açıqlana
Venerada berqayçan da tormış bulmağan
planetalar / AFP
3 Декабрь 2024

Zurlığı häm tözeleşe belän Cirgä bik oxşağan Venera planetasında berqayçan da tormış bulmawı açıqlandı.

Angliyadağı Kêmbridj universitetı uzdırğan tikşerenü anıñ bezneñ planeta şikelle üzençäleklärgä iyä bulmawın kürsätä. Venera - uñdırışsız, yäşäw öçen tulısınça yaraqsız. “Tämuğ’qa oxşağan” di anıñ turında tikşerenüçelär.

Veneradağı vulkanik xäräkätlär häm atmosfera ximik yaqtan analizlana. Näticädä, planetada barlıqqa kilgän çorlarınnan birle kibü prośessı başlanuı, soñınnan da sıyıqlıq xälendäge suğa iyä bula almastay qorılıq küzätelüe açıqlana.  Veneradağı vulkanik gazlarda, küp digändä, 6% tiräse su bar. Bu planetanıñ êçke qatlawlarında da su bulmawın kürsätä.   

Uzdırılğan tikşerenüdä açıqlanğança, yoldızlarğa yäşäp bulırday yaqınlıqta urnaşqan taşlı êkzoplanetalarnıñ kübese Venera belän oxşaş üzençäleklärgä iyä. Dimäk, alarda tormış bulu ixtimalı, êlek uylanılğannan, bik tübän.

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