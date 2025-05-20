Ruanda däwlät başlığı Pol’ Kagame qurqınıçsızlıq konferenŝiyasendä Afrika liderlarına qurqınıçsızlıq autsorsingınıñ uñışsız buluın, cirle çişeleşlärgä östenlek birü kiräklegen äytte.
Afrika Xalıqara qurqınıçsızlıq konferenŝiyaseneñ berençese düşämbe könne Ruanda başqalası Kigalida başlandı. Ruanda ilbaşı Kagame bu forumnıñ bik soñğa qaluın belderep, qıytğanıñ qurqınıçsızlıq problemalarına afrikalılar citäkçelegendä çişeleş tabarğa çaqıru yasadı.
Açılış tantanasında çığış yasağan däwlät başlığı Afrika kiläçägeneñ başqalarına tapşırılmayaçağın assızıqladı häm qıytğanıñ üz tınıçlıq häm totrıqlılığınnan cawap buluınıñ ähämiyätenä iğtibarnı cälep itte.
Kagame citkergänçä Afrika qurqınıçsızlığı inde küptännän başqaları tarafınnan citäklänüe zarur bulğan yök bularaq kürelä.
“Bu totış Afrika öçen dä, dön’ya öçen dä näticä birmäde,” – dide ul.
İlbaşı forumnıñ Afrikanıñ global’ qurqınıçsızlıq bäxäslärendäge rolenä tuqtalıp: “Tamırınnan üzgärtügä qarağan tırışlıq,” – dide.
Afrika illären qurqınıçsızlıq mäs’älälärendä ışanıçlı häm kompetentlı partnyerlar bularaq êş başqarırğa çaqırğan Kagame bu cawaplılıqnı cirenä citkermäwneñ isä başqalarınıñ êşkä kereşüenä, şul räweşle ışanıçsızlıq häm kontrol’ yuğaltuğa kiteräçägen äytte.
Pol’ Kagame Afrika Berlege häm Tınıçlıq häm qurqınıçsızlıq şurası kebek tağın da köçle regional’ oyışmalarnıñ qıytğanıñ urtaq qurqınıçsızlıq östenlekläre belän citäkläwdä lider buluı zarurlığına basım yasadı.
“Qurqınıçsızlıq problemaların çişüneñ açqıçı – çişeleşne üzebezneñ tabuıbız,” – dide ul.