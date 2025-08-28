Räsmi zatlar çärşämbe könne yasağan belderügä qarağanda, başqala Qabul yaqınında yulçı avtobusınıñ äylänüe näticäsendä kim digändä 25 keşeneñ ğomere özelgän häm 27 keşe yaralanğan.
“Tolo News” citkergän mäğ’lümatqa kürä, êçke êşlär ministrlığı süzçese Abdul Mateen Qani bu xälneñ sişämbe kiçendä Qabuldağı Arğandi çatı tiräsendä buluın beldergän.
Qani avtobusnıñ yörtüçeneñ iğ’tibarsızlığı arqasında yuldan çığuın häm äylänüen citkergän.
Taliban süzçese Zabixulla Möcähid isä “Anadolu” agentlığına yasağan belderüdä, bu faciğada ğomeren yuğaltqan häm cäräxätlängän keşe sanınıñ 44 buluın äytkän.
Uzğan atnada İrannan qaytqan migrantlar utırğan avtobus Herat vilayätendä Herat–İslam Qalä avtoyulında yök maşinası häm motośikl belän bäreleşep, aña ut qaptı, näticädä 79 keşe, şul isäptän 19 bala, hälaq bulğan ide.
Äfğanstanda ülemle transport qazaları yullarnıñ naçar infrastrukturası häm yörtüçelärneñ iğ’tibarsızlığı arqasında daimi räweştä qabatlana torğan tragediya bulıp qala.