Aq Yort, AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp yaña çığımnarnı êkonomiyäläw kön tärtibe belän wazıyfasına kereşkänçe, Djo Baydennıñ dön’yadağı iñ yarlı illärgä yärdäm itüçe Bötendön’ya bankı fondı öçen tarixi wäğ’däsen açıqlarğa äzerlänüen belderde.
Bayden Xalıqara üseş cämğıyätenä bireläçäk summanı xäzerge waqıtta Rio-de-Janeyroda baruçı G20 liderlar sammitında citkeräçäk.
Bayden idaräseneñ Milli qurqınıçsızlıq kiñäşçese urınbasarı Djon Fayner jurnalistlarğa interv’yusında “İlbaşı Bayden Rio sammitı waqıtında AQŞnıñ tarixi wäğ’däsen citkeräçäk häm başqa liderlarnı da öleşlären arttıru öçen cıyaçaq”,-dide. Baydennıñ fondnıñ yañartuğa ixtiyacı buluın assızıqlayaçağın da äytte.
Xalıqara üseş berlege - Bötendön’ya bankınıñ östenlekle kredit bülege häm, klimat proyektların da kertep, dön’yadağı iñ yarlı illär öçen qullanıla.
Fayner wäğ’dä iteläçäk summa turında mäğ’lümat birmäde.
Nyu-Yorkta protestlar.
Tramp'nıñ säyäsäte
Bayden 6 könlek Kön’yaq Amerika turı waqıtında, ilbaşı itep saylanğan Trampnıñ 20nçe ğıynvarda Aq Yortqa qaytuına qadär, xalıqara mirasın köçäytergä tırışa.
17nçe noyabr’, yäkşämbe könne klimat üzgärü mäs’äläsendäge rekordın tanıtu öçen Braziliyadağı Amazon urmannarına bardı häm AQŞnıñ klimat finanslawın yılda 11 milliard dollarğa citkerü maqsatına ireşüen söyläde.
Tramp Baydennıñ bik küp säyäsäten cimerergä süz birde häm texnologiyä patşası İlon Masknı, anıñ äytüençä “federal’ xökümätneñ israfçıllığına qarşı köräşüçe” Xökümät êffektivlığı departamentı citäkçelegän quydı.