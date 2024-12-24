DÖNYA
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Tatар Tİ
24 Декабрь 2024

BMO Ğazzäne humanitar yärdäm tapşırıluı öçen dönyanıñ iñ qurqınıç töbäge bularaq bäyäläde. Tom Fletcher krizislärneñ naçaraya baruı mäs’äläsendä kisätte. “Bıyıl humanitar yärdäm wazıyfalıları öçen rekord däräcädä ülemgä kitergän yıl buldı, Ğazzä qurqınıç urınnar isemlegeneñ başında tora”, - dip äytte BMO humanitar êşlär häm ğadättän tış xällär yärdäm koordinatorı.
İzrailneñ Ğazzädäge genośidı 445nçe köngä kergändä kim digändä 45 meñ 317 fälästinlene ütergän häm 107 meñ 713 keşene yaralağan.

 

İzrail saqlanu ministrı Israel Katz “Xamas”nıñ êlekke liderı İsmäğil Xaniyägä iyül’ ayında Tähranda oyıştırılğan ütereş belän bäyle belderü yasadı.

Katz, Yämändäge xusilärneñ liderların şuşı uq räweşle nişan itep alaçaqların belderep, İzrailneñ moña qadär Ğazzädä häm Livanda möhim zatlarğa qarşı yasağan höcümnären xäterlätte. Bu belderü İzrailneñ Xaniyäneñ üterelüe belän bäyle bularaq cämäğätçelekkä yasalğan berençe añlatması bularaq iğtibarnı cälep itä.


“UnitedHealthcare” citäkçesen üterüdä gäyeplängän Luigi Mangione “terrorçı” cinayäte belän bergä ştat gäyepläwlärenä qarşı “gäyepsez” buluın alğa sörde.
Mäxkämä binası yanında cıyılğan protestçılar Mangionene yaqladı häm sälamätlek saqlaw sistemasına qarşı açuların belderde.

Mangione gäyeple dip tabılğan oçraqta ğomer buyı törmägä utırtılaçaq. Çirattağı mäxkämä utırışı 21nçe fevraldä uzaçaq.

Grenlandiyä baş ministrı Mute Egede AQŞnıñ saylanğan İlbaşı Trampnıñ Arktika utrawına qarata yañarğan qızıqsınuı belän bäyle bularaq: "Bez satılmıybız”, - dip äytte.
Daniyä oppoziśiyäse açıqtan-açıq qarşılıq kürsätergä çaqırğan bulsa, Grenlandiyäneñ strategik qimmäte häm bay çığanaqları global’ qızıqsınu üzägendä bulırğa däwam itä.

Yaponiyäneñ däw avtomobil kompaniyäläre Honda häm Nissan dönyanıñ öçençe zur avtomıbil citeşterüçe bulu maqsatı belän berläşü qararın qabul itte.

Qarar industriyäneñ êlektrlı maşinalarğa yünälgän zur üzgäreş çorına turı kilde.
Täqdim itelgän berläşü şirkätlärneñ urtaq xolding şirkäten buldırunı küzdä tota, baştaraq citäkçelek liderın “Honda” üz östenä alaçaq.
Fäqät bu berläşüneñ uñışı här ike şirkätneñ bazar awırlıqların xäl itü häm operaśiyäläreneñ êffektiv räweştä berläşterü uñışına bäyle bulaçaq.

ÇIĞANAQ:TRT Tatar
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