İzrail höcümnäre Ğazzädä - 69, Livanda 34 mädäni miras mäydanına yoğıntı yasıy. UNESCOnıñ mädäniyat häm aşığıç xällär mödire Krista Pikkat bu turıda Jenevada uzğan utırışta citkerä. Ul Livannıñ kön’yağındağı Baalbäk şikelle cirleklärdä UNESCO sağı astındağı kiñ mäydannar barlığın äytep bolay di: “Bu mäydannar maxsus räweştä nişanğa alınsa, ul suğış cinayäte bulır”.Pikkat soñğı waqıtta Livannıñ kön’yağındağı 34 mädäni miras alanınıñ däwam itüçe regional’ bäreleş urtasında potenśial yanaw astında buluın, alarnıñ tiräsenä zıyan salınuın citkerä. Ğazzädä isä bäreleşlär artqannan birle 69 mädäni miras ob’yektı zarar kürä. Alarnıñ 43e - tarixi yäisä sänğat’ äsäre bulğan bina, 7se - arxeologik mäydan häm berse - muzey.Pikkat UNESCOnıñ bu tör mädäni miras mäydannarındağı äsärlärne saqlaw öçen kürelgän çaralarına tuqtaldı. Ul oyışmanıñ roleneñ barı bu äsärlärne êvakuaśiyäläw tügel, xökümätlärgä bäreleşlär waqıtında mädäni mirasnı niçek saqlayaçaqları mäs’äläsendä kiñäşlär birülären belderde.Mädäni miraslar urın alğan mäydannardağı zıyannı açıqlaw öçen bäreleşkä qadärge fotolarnı häm annan soñ iyärçennän alınğan räsemnärne yänäşä quyıp çağıştıralar.