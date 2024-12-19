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Törkiyädän Livanğa yärdäm
Törkiyäneñ “Qızılay” cämğıyäte Näbatiyada 500 ärcä azıq-tölek öläşte
Törkiyädän Livanğa yärdäm
Кызылай Ливанга ярдәм итә / AA
19 Декабрь 2024

Törkiyäneñ “Qızılay” cämğıyäte Livannıñ kön’yağında İzrail höcümnärennän iñ nıq zıyan kürgän töbäk Näbatiyada 500 ärcä azıq-tölek öläşte.

Cämğıyät’neñ Livan törkeme başlığı Alpaslan Durmuş tartmalarnıñ härbersendä 5 keşelek ğailägä 20 köngä citärlek azıq-tölek buluın belderde. Ul yärdämnärne öläşüneñ Livannıñ “Qızılhac” cämğıyäte kontrolendä başqarıluın söyläde. Wäqalätle zat cirlekkä gumanitar yärdämnärneñ däwam itäçägen assızıqladı.

Livannıñ sälamätlek saqlaw ministrlığı mäğ’lümatlarına qarağanda, 2023nçe yılnıñ 8nçe oktyabrennän birle İzrail höcümnärendä kimendä 4061 keşe ülde. Alarnıñ 1106sı - xatın-qızlar häm balalar, 222se mediśina xezmätkärläre. Yaralanuçılar sanı - 16 meñ 661.

Livan häm İzrail arasında utnı tuqtatu kileşüe 27nçe noyabr’dä cirle waqıt belän säğat’ irtänge 4tä ğamälgä kergän ide.

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