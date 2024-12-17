MÄDÄNİYÄT
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Antaliyağa kilüçelär sanı üz xalqınnan 7 tapqırğa kübräk
11 ayda biredä 16 million 606 meñ 501 çit il keşese qunaq bulıp kitte
Antaliyağa kilüçelär sanı üz xalqınnan 7 tapqırğa kübräk
Antalyada turizm / TRT Global
17 Декабрь 2024

Çit il turistları sanında bıyıl rekord quyğan Antaliya üz xalqınnan 7 tapqırğa kübräk keşe qabul itte.

Xalıq sanı 2 million 365 meñ bulğan Antaliyädä ağımdağı yılnıñ  11 ayında 16 million 606 meñ 501 çit il keşese qunaq bulıp kitte.

 Bu isä uzğan yılnıñ şul uq çorı belän çağıştırğanda 8%qa artıq.

Turizm märkäzenä kilüçelär sanı yıl axırına qadär 17 millionnan artır dip kötelä.

Kiläse yılğa maqsat isä -19 million turist.

Antaliya turizm ölkäsendä iñ küp keşe kilgän şähärlär arasında iñ yaxşı bişlekkä kergän.

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