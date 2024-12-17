17 Декабрь 2024
Çit il turistları sanında bıyıl rekord quyğan Antaliya üz xalqınnan 7 tapqırğa kübräk keşe qabul itte.
Xalıq sanı 2 million 365 meñ bulğan Antaliyädä ağımdağı yılnıñ 11 ayında 16 million 606 meñ 501 çit il keşese qunaq bulıp kitte.
Bu isä uzğan yılnıñ şul uq çorı belän çağıştırğanda 8%qa artıq.
Turizm märkäzenä kilüçelär sanı yıl axırına qadär 17 millionnan artır dip kötelä.
Kiläse yılğa maqsat isä -19 million turist.
Antaliya turizm ölkäsendä iñ küp keşe kilgän şähärlär arasında iñ yaxşı bişlekkä kergän.