DÖNYA
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İzrail ber köndä 110nan artıq fälästinlene üterde
Bäyt Xanunnıñ tön’yağında sıyınu urınına äwerelgän ber mäktäpkä höcümdä kimendä 43 keşe hälaq buldı
İzrail ber köndä 110nan artıq fälästinlene üterde
Ğazzä / AA
16 Декабрь 2024

İzrail armiyäse cirlärennän küçerelgän keşelärne, grajdanlılarnı, xakimiyät törkemnären räximsez räweştä nişanğa aluın däwam itä. Ğazzädäge Fälästin matbuğat xezmäte beldergänçä, İzrail 24 säğat’ êçendä genä dä 110nan artıq fälästinleneñ ğomeren özde.

Bäyt Xanunnıñ tön’yağında sıyınu urınına äwerelgän ber mäktäpkä höcümdä kimendä 43 keşe hälaq buldı.

Uzğan yıl genośidnıñ başlanuınnan birle 213 şundıy sıyınu urını utqa totıldı. İzrail bombalawlarında kimendä 94 qotqaru xezmätkäre ülde.

Matbuğat xezmäte, monnan tış, İzrail armiyäseneñ axırğı könnärdä mediśina törkemnäre häm xastaxanälärgä ber-ber artlı höcümnär oyıştıruın, anda bik küp tabib häm xezmätkärneñ ülüen belderde.

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