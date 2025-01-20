Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüendäge berençe almaşu qısalarında İzrailneñ Ofer törmäsennän irekkä cibärelgän totqınnarnı qarşı alu öçen yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendäge Beitunia qasabasına kilgän küp sanlı fälästinlelär şatlıqtan yıladı.
Fälästinlelär totqınnarnı alıp kilgän avtobuslarnıñ östenä kütärelep cırlar cırladı.
Ğailälär häm tuğannar qasabada säğätlär buyı kötkännän soñ yaqınnarı belän qoçaqlaştı.
TikTok milli qurqınıçsızlıq säbäbe belän şuşı bik populyar quşımtanı tıyuçı qanunnıñ ğamälgä kerüe belän qısqa waqıtqa yabılıp torğannan soñ Amerika Quşma Ştatlarında xezmäten qabat başlattı.
TikTok düşämbe könne wazıyfasına başlayaçaq saylanğan İlbaşı Donal’d Trampqa monı üzgärtä alğanı öçen räxmät belderde, läkin moña qadär İlbaşı Djo Bayden citäkçelege qanunnı ütämäyäçägen citkergän ide.
Video urtaqlaşu quşımtası “ByteDance”nıñ AQŞ törkemen Qıtaylı bulmağan aluçılarğa satıluı öçen birelgän waqıtnıñ betüe belän şimbä könne tönlä Amerika Quşma Ştatlarında xezmäten tuqtatqan ide.
İzrailneñ çiktän tış uñçı Finans ministrı Bezalel Smotrich Ğazzä yawlap alınmağan oçraqta xökümätne tarqatu belän yanadı.
Çiktän tış uñçı ministr Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen “bik citdi xata” häm ““Xamas”qa birelü” bularaq bäyäläde.
Smotrich Armiyä radiosına yasağan belderüendä İzrailneñ "Ğazzäne basıp aluınıñ häm “Xamas”nı ciñüeneñ berdänber yulınıñ waqıtlı xärbi xökümätneñ tözelüeneñ zarurlığı” buluın äytte.
Donal’d Tramp Aq Yortqa qaytuına ber kön qala oyıştırğan uram cıyınında AQŞ İlbaşı bulğannan soñ “tarixi tizlek häm köç” belän xäräkät itäçägen äytte.
Waşingtondağı “Capital One Arena”da çığış yasawçı Tramp saylanğannan birle “birjanıñ kütärelüen” häm "Bitcoinnıñ ber-ber artlı rekord quyuın” belderde.
Tramp saylaw kampaniyası waqıtında yış qullanğan ıslubın, stilen däwam itterep, İlbaşı Djo Bayden däweren “uñışsız çor” bularaq tänqıytläde häm "uñışsız häm bozılğan säyäsi tärtip idaräsen beteräçägen” wäğdä itte.
Kön’yaq Kaliforniyalılar kim digändä 27 keşeneñ ülemenä häm meñlägän yortnıñ yanuına säbäp bulğan ülemgä kiterüçe yangınnardan ike atnadan soñ qabat köçle cil häm artqan yanğın riskı aldında tora.
Milli hawa üzäge tübän dımlılıq häm cimergeç Santa Ana cilläre arqasında Los Angeles häm Ventura rayonnarınıñ qayber töbäkläre öçen düşämbe könne töştän soñ başlap, sişämbe irtäsenä qadär täêsirle bulaçaq "ayıruça qurqınıç xäl” kisätüen yasadı.
Yar buyınça cir tizlegeneñ ber säğättä 113 kilometrğa, tawlarda häm qalqulıqlarda isä 160 çaqrımğa qadär citä alaçağı farazlana.---------
İzrailneñ çiktän tış uñçı Finans ministrı Bezalel Smotrich Ğazzä yawlap alınmağan oçraqta xökümätne tarqatu belän yanadı.