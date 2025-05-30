Awrupa däwlät häm xökümät başlıqları şurası, Süriyädäge iqtisadi çikläwlärneñ zur öleşen räsmi räweştä ğämäldän çığarıp, 20nçe mayda qabul itelgän häm suğış arqasında zur cimerügä duçar bulğan ildä yañadan torğızılu häm kileşü barışına bulışlıq itüne maqsat itkän säyäsi kileşüne ğämälgä kertte.
Şura çärşämbe könne yasağan belderüendä: “Şura iminlek säbäplärenä nigezlängän çaralardan qala Süriyägä qarata böten iqtisadi çikläwlärne beterüçe qanuni tärtipkä salularnı qabul itte”, - dip äytte.
Bu qarar, Süriyä östendäge kiñqolaçlı iqtisadi sankśiyälärne ğämäldän çığarğan bulsa, iminlek borçılularına bäyle qayber çaralarğa qağılmadı. Qarar monnan tış moña qädär milekläre tuñdırılğan häm iqtisadi çikläwlär kertelgän 24 oyışmanıñ isemlektän çığarıluın da üz êçenä ala.
“Säyäsi küçeş häm milli kileşüne qızıqsındıru”
Awrupa Berlege liderları bu adımnı säyäsi küçeşne häm milli kileşüne täşviq itü yünäleşendä ber adım bularaq bäyäläde.
Şura belderüendä Süriyä xalqınıñ “yaña, kiñqolaçlı, plyuralist häm kileşü yaqlı Süriyäne yañadan tözügä häm berläşüenä” yärdäm itü yöklämäsen täqrarladı.
Şura iqtisadi basımnı ciñeläytüenä qaramastan Süriyä rejimınıñ bärep töşerelgän liderı Bäşar Äsäd belän bäyläneşle keşelärgä häm oyışmalarğa qarata sankśiyälär waqıtın ozayttı. Bu çikläwlär Awrupa Berlegeneñ xisap birä aluçanlıq häm demokratik küçeş tırışularınıñ öleşe bularaq kim digändä 2026nçı yılnıñ 1nçe iyün könenä qädär ğämäldä bulaçaq.
Şura ber ük waqıtta Awrupa Berlege global keşe xoquqları sankśiyäläre rejimı qısalarında “citdi keşe xoquqların bozu” bularaq bilgelägän ğämälläre arqasında ike keşegä häm öç oyışmağa yaña çikläwlär kertte.
Belderüdä ayıruça: “Şura cirlektäge täräqqiyätlärne küzätergä däwam itäçäk häm keşe xoquqların bozuçılarğa häm Süriyädäge totrıqsızlıqnı qabızuçılarğa qarşı östämä çikläwçe çaralarnı başqarırğa äzer”, - äytelde.
“Döres adım”
Awrupa Berlegeneñ tışqı säyäsät yuğarı wäkile Kaya Kallas, bu qararnı qänäğätlelek belän qarşılap, Süriyäneñ kiläçäge öçen waqıtında başqarılğan bulışlıq bularaq bäyäläde.
Kallas: “Bu qarar Awrupa Berlegeneñ Süriyäneñ torğızıluın häm böten süriyälelärneñ teläklären qänäğätländerüçe säyäsi küçeşne çınlap torıp yaqlaw öçen bu tarixi çorda yasawı zarur döres ber adım”, - dip äytte.
Şuranıñ qararları Awrupa Berlegeneñ Süriyädäge watandaşlar suğışınıñ berençe yıllarında Äsäd rejimınıñ protestçılarğa qarşı qullanğan qırıs basımğa cawap bularaq kertelgän sankśiyälärdän 10 yıldan kübräk waqıttan soñ Berlek säyäsätendä möhim üzgäreşkä dä işarät itä.