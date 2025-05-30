SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Awrupa Berlege Süriyädäge säyäsi küçeşkä häm torğızuğa bulışlıq öçen iqtisadi çikläwlärne beterde
Awrupa Berlege Süriyädäge säyäsi küçeşkä yärdäm maqsatınnan çığıp iqtisadi sankśiyälärneñ kübesen ğämäldän çığarğan bulsa, Äsäd belän bäyläneşle keşelär häm keşe xoquqların bozuçılar östendäge basımın däwam itterä
Awrupa Berlege Süriyädäge säyäsi küçeşkä häm torğızuğa bulışlıq öçen iqtisadi çikläwlärne beterde
EU leaders have framed the move of lifting most economic sanctions on Syria as a step toward encouraging a political transition and national reconciliation in the country. (Photo: AA Archive) / AA Archive
2 сәгать элек

Awrupa däwlät häm xökümät başlıqları şurası, Süriyädäge iqtisadi çikläwlärneñ zur öleşen räsmi räweştä ğämäldän çığarıp, 20nçe mayda qabul itelgän häm suğış arqasında zur cimerügä duçar bulğan ildä yañadan torğızılu häm kileşü barışına bulışlıq itüne maqsat itkän säyäsi kileşüne ğämälgä kertte.

Şura çärşämbe könne yasağan belderüendä: “Şura iminlek säbäplärenä nigezlängän çaralardan qala Süriyägä qarata böten iqtisadi çikläwlärne beterüçe qanuni tärtipkä salularnı qabul itte”, - dip äytte.

Bu qarar, Süriyä östendäge kiñqolaçlı iqtisadi sankśiyälärne ğämäldän çığarğan bulsa, iminlek borçılularına bäyle qayber çaralarğa qağılmadı. Qarar monnan tış moña qädär milekläre tuñdırılğan häm iqtisadi çikläwlär kertelgän 24 oyışmanıñ isemlektän çığarıluın da üz êçenä ala.

“Säyäsi küçeş häm milli kileşüne qızıqsındıru”

Awrupa Berlege liderları bu adımnı säyäsi küçeşne häm milli kileşüne täşviq itü yünäleşendä ber adım bularaq bäyäläde.

Şura belderüendä Süriyä xalqınıñ “yaña, kiñqolaçlı, plyuralist häm kileşü yaqlı Süriyäne yañadan tözügä häm berläşüenä” yärdäm itü yöklämäsen täqrarladı.

Şura iqtisadi basımnı ciñeläytüenä qaramastan Süriyä rejimınıñ bärep töşerelgän liderı Bäşar Äsäd belän bäyläneşle keşelärgä häm oyışmalarğa qarata sankśiyälär waqıtın ozayttı. Bu çikläwlär Awrupa Berlegeneñ xisap birä aluçanlıq häm demokratik küçeş tırışularınıñ öleşe bularaq kim digändä 2026nçı yılnıñ 1nçe iyün könenä qädär ğämäldä bulaçaq.

Şura ber ük waqıtta Awrupa Berlege global keşe xoquqları sankśiyäläre rejimı qısalarında “citdi keşe xoquqların bozu” bularaq bilgelägän ğämälläre arqasında ike keşegä häm öç oyışmağa yaña çikläwlär kertte.

Belderüdä ayıruça: “Şura cirlektäge täräqqiyätlärne küzätergä däwam itäçäk häm keşe xoquqların bozuçılarğa häm Süriyädäge totrıqsızlıqnı qabızuçılarğa qarşı östämä çikläwçe çaralarnı başqarırğa äzer”, - äytelde.

“Döres adım”

Awrupa Berlegeneñ tışqı säyäsät yuğarı wäkile Kaya Kallas, bu qararnı qänäğätlelek belän qarşılap, Süriyäneñ kiläçäge öçen waqıtında başqarılğan bulışlıq bularaq bäyäläde.

Kallas: “Bu qarar Awrupa Berlegeneñ Süriyäneñ torğızıluın häm böten süriyälelärneñ teläklären qänäğätländerüçe säyäsi küçeşne çınlap torıp yaqlaw öçen bu tarixi çorda yasawı zarur döres ber adım”, - dip äytte.

Şuranıñ qararları Awrupa Berlegeneñ Süriyädäge watandaşlar suğışınıñ berençe yıllarında Äsäd rejimınıñ protestçılarğa qarşı qullanğan qırıs basımğa cawap bularaq kertelgän sankśiyälärdän 10 yıldan kübräk waqıttan soñ Berlek säyäsätendä möhim üzgäreşkä dä işarät itä.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us