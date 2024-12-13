13 Декабрь 2024
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan AQŞ däwlät särqatibe Êntoni Blinkennı qabul itte.
Oçraşuda regional’ xezmättäşlek, Süriyäneñ cir bötenlege, berdämlege häm unitar strukturasınıñ saqlanuı kebek urtaq maqsatlar söyläşelde.
Änkarada uzğan oçraşuda şulay uq Ğazzädä utnı tuqtatu häm Fälästin xalqına gumanitar yärdämne arttırunı täêmin itäçäk totqınnar belän almaşu mäs’äläläre qaraldı.
Ärdoğan Süriyäneñ cir bötenlegenä tuğrılığın yañarttı häm “PKK/PYD/YPG” häm “DEAŞ” kebek terror oyışmalarına qarşı köräşneñ qatğıy räweştä däwam itäçägenä basım yasadı.