TÜRKİYE
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Ärdoğan Blinkennı qabul itte
Oçraşu Änkarada uzdı
Ärdoğan Blinkennı qabul itte
#NKH08 : Hayat Tahrir al-Sham (HTS) офензивасы, Президент Башшар аль-Асадның аеруы / TRT Global
13 Декабрь 2024

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan AQŞ däwlät särqatibe Êntoni Blinkennı qabul itte.

Oçraşuda regional’ xezmättäşlek, Süriyäneñ cir bötenlege, berdämlege häm unitar strukturasınıñ saqlanuı kebek urtaq maqsatlar söyläşelde.

Änkarada uzğan oçraşuda şulay uq Ğazzädä utnı tuqtatu häm Fälästin xalqına gumanitar yärdämne arttırunı täêmin itäçäk totqınnar belän almaşu mäs’äläläre qaraldı.

Ärdoğan Süriyäneñ cir bötenlegenä tuğrılığın yañarttı häm “PKK/PYD/YPG” häm “DEAŞ” kebek terror oyışmalarına qarşı köräşneñ qatğıy räweştä däwam itäçägenä basım yasadı.

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