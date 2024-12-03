DÖNYA
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"PKK"nıñ Awrupadağı êşçänlege tikşerelde
Şveyśariyäneñ federal’ küzläw xezmäte terrorçı oyışmanıñ ğamälläre turında xisap äzerläde
"PKK"nıñ Awrupadağı êşçänlege tikşerelde
PKK / AA
3 Декабрь 2024

Separatist terrorçı oyışma “PKK”nıñ Awrupa illärendä yäşeren räweştä aqça cıyuı, propaganda alıp baruı, terrorçılarnı öyrätü lager’ları oyıştıruı açıqlandı.

Şveyśariyäneñ federal’ küzläw xezmäte bu xaqta xisap çığardı. Anda terrorçılarnıñ Awrupadağı êşçänlegen däwam itüenä basım yasala.

Xisapta “PKK”nıñ yäş’lär arasında propoganda alıp baruı, saylağan keşelärne kiläçäktä Törkiyä armiyäsenä qarşı suğışu öçen yanına aluı citkerelä. Mädäni cämğıyät’lär küreneşe astında êşläwçe “PKK” yaqlı berläşmälär yaña kilgän körd möhacirlären üzlärenä tartıp, soñınnan başqa maqsatlar öçen qullanırğa tırışa. 

“PKK” qayçaq köç qullanu yaqlı sulçı êkstremist törkemnärneñ äğ’zaları belän xezmättäşlek itä” diyelä xisapta. Anda aşxanä häm mäçet şikelle törek missiyäläre häm oyışmalarınıñ “PKK”nıñ potanśial’ nişannarı buluı da äytelä. 

Xisapta Şveyśariyädäge qurqınıçsızlıqnıñ yıl sayın tağın da naçarayuı assızıqlana.

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