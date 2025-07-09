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Yämändäge xusi törkeme Qızıl diñgezdä yök köymäsen batırdı
Xusilär Qızıl diñgezdä yök köymäsenä oyıştırılğan höcümneñ cawaplılığın üz östenä aldı.
Yämändäge xusi törkeme Qızıl diñgezdä yök köymäsen batırdı / TRT Global
9 Июль 2025

8 nçe iyül’dä Yämändäge xusi törkeme 6 nçı iyül’dä buluı farazlanğan Qızıl diñgezdä xäräkät itkändä “Magic Seas” isemle zur yök köymäsenä oyıştırğan höcüm küreneşläre belän urtaqlaştı.

Xusilär 7 nçe iyül’dä Qızıl diñgezdä yök köymäsenä oyıştırılğan höcümneñ cawaplılığın üz östenä aldı. 6 nçı iyül’dä Böyekbritaniya Diñgez säwdä operaśiyäläre (UKMTO) Yämänneñ Xudäydä portınıñ 51 diñgez mile kön’yaq-könbatışında köymägä höcüm buluın belderde.

Videoyazmada köymäneñ utqa totılğan urınnarı kürsätelä häm yämänle törkem äğ’zalarınıñ köymägä basqın yasawı assızıqlana. Xusi törkeme süzçese Yax’ya Sare höcümneñ ike keşesez köymä, biş ballistik häm qanatlı raketa häm öç pilotsız oçu apparatı belän yasaluın belderde.

MarineTraffic beldergänçä, video axırında Liberiya bayraqlı yök köymäseneñ Qızıl diñgez sularında tulısınça batuı kürenä.   

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