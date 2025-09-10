Londonğa 3 könlek säfär belän kiläçäk İzrail ilbaşınıñ Starmer, Angliya xalıq ışanıçlıları häm media wäkilläre belän küreşüe kötelä.
Londonda İzrail däwlät başlığı İśxak Gerśognıñ säfärenä qarşı zur miting oyıştırıldı, Gerśognıñ ilgä kergändä qulğa alınuı taläp itelde.
Meñnärçä keşe Gerśognıñ Angliyağa säfärennän alda sişämbe könne başqaladağı Ministrlar kabinetı yanında oyıştırılğan aşığıç protest qısalarında cıyıldı.
Fälästin bayraqları kütärgän protestçılar İzrail ilbaşınıñ säfärenä röxsät birgäne öçen premyer-ministr Kir Starmernı tänqıytläde.
Keşe törkeme Gerśognı grajdanlılarnı üterergä bulışuda ğayepläde, Angliya xökümätennän İzrail liderı öçen qulğa alu ämeren birüen taläp itte.
Qayber ingliz säyäsätçelär Starmernı Ğazzädäge İzrail höcümnäre arqasında İzrail liderı belän küreşüdän taypılırğa çaqırdı.
Şulay uq ingliz xalıq ışanıçlıları Gerśognıñ säfärenä röxsät birü qararı belän bäyle borçuların citkerü öçen Angliya premyer-ministrına xat yazdı.
Protestçılar Fälästingä teläktäşlek şiğarlären äytep: “Kir Starmer yäşerenä almassıñ, sine genośidka quşıluda ğayeplibez” dip qıçqırdı.
Qayberläre Ğazzädäge İzrail höcümnärenä rizasızlıq belderü öçen törle plakatlar kütärde, qayberäwlär Gerśognı “genośid başqaruçı ilbaşı” dip atadı.