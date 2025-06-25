AQŞ kongressmenı Mardjori Teylor Grin êlekkege Amerika ilbaşı Djon F. Kennedinıñ üterelüeneñ anıñ İzrailneñ atom-töş qoralı programmasına qarşı çığuı belän bäyle bulırğa mömkin dip farazladı. Ul xäzer üzeneñ yäisä ilbaşı Donald Trampnıñ şundıy uq qurqınıç astında buluın äytä.
Djordjiya ştatınnan cömhüriyätçelär partiyäse wäkile Grin sişämbe könne “X” sotsial çeltärendä “Qayçandır Amerika xalqı yaratqan böyek ilbaşı bar ide. Ul İzrailneñ atom-töş programmasına qarşı çıqtı. Şunnan soñ anı üterdelär,” dip yazdı.
“Xäzer min üz tormışım öçen qurqırğa tiyeşme? Ä bügen irtän İzrailneñ İranğa höcüm itüen kisken tänqıytlägän ilbaşı Tramp turında ni äytergä mömkin?” dip östäde ul.
Bu süzlär Trampnıñ İzrailne İranğa qarata yaña hawa höcümnäre başqarmaw mäsäläsendä kisätüe häm monıñ solıx kileşüen bozu dip atawınnan soñ äytelde.
Betmäs-tökänmäs çit il suğışları
Grin soñğı waqıtta AQŞ xärbiläreneñ İran atom-töş obyektlarına höcüm itüen tänqıytläp, “çit il mänfäğätläre öçen betmäs-tökänmäs suğışlar” turında süz alıp bardı.
“Amerika xärbiläre rejimnı almaştıru, çit il suğışları häm xärbi-sänäğät bazası tabışları öçen üterelde yäisä ğomerlek fizik häm psixik zıyan kürde. Bu tuydırdı,” dip yazdı ul başqa ber postında.
İlbaşı Kennedi 1963 yılda Texas ştatınıñ Dallas şähärendä üterelde. Räsmi tikşerenülär buyınça, êlekkege AQŞ diñgezçese Li Xarvey Osvald bu atış öçen cawaplı dip tabıldı, läkin bu üterü ozaq waqıt spekulyatsiyälär häm yäşeren plan teoriyälärenä säbäp bulıp kilä.
Kennedi ilbaşı bulğan çorda İzrailneñ atom ambitsiyäläre turında borçılu belderde. 1963nçe yılda ul xökümät räise Dêvid Ben-Gurionnı Dimona atom-töş obyektı turında açıq mäğlümat birergä çaqırdı, häm serlelekneñ däwam itüeneñ AQŞnıñ İzrailgä yaqlawın “zur qurqınıç astına quyaçağı” turında kisätte. Läkin Kennedinıñ üleme belän bu mäsälä arasında bäyläneşne raslawçı räsmi dälillär yuq.
Grinnıñ bu süzläre säyäsi opponentlar häm analitiklar tarafınnan tänqıytkä duçar buldı, alar monı nigezsez farazlarnı köçäytü dip sanıy. Kongressmen Kennedinıñ üleme belän İzrailneñ atom-töş säyäsäte arasında bäyläneşne raslawçı dälillär kiterä almadı.