Tışqı êşlär ministrlığı İzrail okkupaśiyäsendäge Yordannıñ könbatış üzänlegendä urnaşqan Äl Halildäge Haräm-i İbrahim mäçetenä qarata qatışularnı kisken räweştä gäyepläde. Ministrlıq izge urınnıñ tarixi häm dini statusın üzgärtügä yünälgän kereşülärneñ xalıqara xoquqnıñ açıqtan-açıq bozıluı häm urtaq humanitar qimmätlärgä qarşı höcüm buluına basım yasadı.
Tışqı êşlär ministrlığı atnakiçen bastırğan belderüendä Fälästin xalqınıñ wäqäläten basıp aluğa yünälgän İzrail kereşülären kire qağuın belderep, UNESCO belän xalıqara cämäğätçelekne aşığıç räweştä çaralar kürergä çaqırdı..
Ministrlıq Fälästindäge iñ izge İslami urınnardan berse bulğan Haräm-i İbrahim mäçeteneñ barı tik dini tügel, ber ük waqıtta fälästinlelär öçen buınnan-buınğa tirän mädäni mäğnägä dä iyä buluına basım yasadı.
İzrailneñ soñğı waqıtta fälästinlelärneñ raslawı bulmıyça torıp cirle xalıqqa qarawçı häm konfiskaśiyälängän cir mäydannarında salğan cäyäwle küperläre, liftlar häm başqa asqorma êşçänlege izge urınnıñ qorılışın üzgärtügä häm qanunsız kilep urnaşuçılarnıñ kontrolen ciñeläytügä qağılışlı belä torıp êşlängän maxsus kereşü bularaq bäyälände.
Tışqı êşlär ministrlığı monnan tış İzrailneñ mäçetneñ idari wäqäläten Fälästin oyışmalarınnan alıp İzrail kilep urnaşuçılar şuralarına tapşırılu ixtimalı turındağı xäbärlärdän bik nıq borçıluın citkerde.