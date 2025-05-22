DÖNYA
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Tön’yaq Koreya liderı Kim xärbi korab hälakäten “cinayät’” dip atadı
Kim Çen-In hälakätneñ tulısınça iğ’tibarsızlıq, cawapsızlıq häm belemsezlektän kilep çığuın äytte.
Tön’yaq Koreya liderı Kim xärbi korab hälakäten “cinayät’” dip atadı
North Korea has recently stepped up naval development efforts, unveiling new military hardware amid growing tensions with regional powers. / Reuters
16 сәгать элек

Tön’yaq Koreya däwlät mäğ’lümat agentlığı” KCNA” xäbär itüençä, yaña xärbi korabnı suğa töşerü tantanası waqıtında zur hälakät bulğan.

Bu waqıyğa Çxondjin port şähärendä yaña tözelgän 5,000 tonnalıq xärbi korabnı suğa töşergän çaqta bula. Korabnıñ artqı öleşe aldına taba şua, bu isä konstruktsiyägä zıyan kiterä häm korabnı tulısınça suğa töşerü mömkinlegen çikli.

KCNA bu häläkätne "täcribäsezlek" häm "operatsional’ iğ’tibarsızlıq" dip añlattı.

Tantanada qatnaşqan Tön’yaq Koreya citäkçese Kim Çen-In bu häläkätne "tulısınça iğ’tibarsızlıq, cawapsızlıq häm fängä tayanmawçı täcribädän kilep çıqqan cinayät’" dip atadı, häm monıñ qabul itelä aluçı çiklärdän çıqqan buluın assızıqladı.

Bu xärbi korab Tön’yaq Koreyanıñ diñgez köçlärenä möhim öleş kertäçäk ide häm xärbi korab tözü ölkäsendä zur adım bulıp sanaldı. Läkin bu uñışsızlıq ildäge iñ yuğarı däräcädä kisken tänqıyt’kä säbäp buldı.

Soñğı waqıtta Tön’yaq Koreya, töbäk köçläre belän kisken kiyerenkelek şartlarında,diñgez köçlären üsterü öçen tırışlıqların arttırdı häm yaña xärbi texnikalar täq’dim itä başladı.

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