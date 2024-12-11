DÖNYA
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2024 - iñ cılı yıl buldı
Bıyılnıñ terkälgän iñ cılı yıl bulaçağı küzallawı täğayenlände
2024 - iñ cılı yıl buldı
Klimat cılınu / AA
11 Декабрь 2024

2024nçe yılnıñ terkäwlärdäge iñ cılı yıl bulaçağı turındağı farazlar raslandı. Awrupa Berlegeneñ yasalma iyärçen küzätü sisteması “Kopernik”tan belderülärençä, uzğan ay iñ cılı ikençe noyabr’ buldı häm urtaça cir öslege temperaturası +14,10 gradus ide. Bu 1991nçe yıldan 2020nçe yılğa qadärge noyabr’lärneñ urtaça cılılığınnan 0,73 gradus kübräk.

Yıl başınnan birle qarağanda, global’ urtaça temperatura 1991nçe-2020nçe yıllar urtaçasınnan 0,72 gradus yuğarı. Bu 2024nçe yılnıñ 2023nçe yılğıdan 0,14 gradus cılıraq uzuın kürsätä.

Şulay itep, bıyılnıñ terkälgän iñ cılı yıl bulaçağı küzallawı täğayenlände.

Temperatura Rusiyäneñ tön’yağı, Awrupanıñ tön’yaq-könçığışı häm kön’yaq-könbatılşında urtaçadan yuğarı ide. Monnan tış, könçığış Kanada, AQŞnıñ üzäk häm könçığış öleşläre, Meksika, Marokko, Afrikanıñ tön’yaq-könbatışı, Qıtay, Paqıstan häm Avstraliyadä dä cılılıqlar arttı.   

“Kopernik” klimat üzgärü xezmäte mödire urınbasarı Samanta Burgess 2024nçe yılnıñ, terkälgän iñ cılı yıl buludan tış, global’ temperatura artu 1,5%tan artıq täwge yıl bulaçağın belderde. Parij kileşüe buyınça, monıñ mömkin qadär 2%tan tübän buluı kiräk. Burgess äytüençä, älegä kileşü bozılmadı, tik klimat öçen ciñ sızğanu härwaqıttağıdan tağın da aşığıç xälgä äwerelde.

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