3 Декабрь 2024
Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy Kiyevnıñ Rusiya kontrole astında bulğan cirlärne, şul isäptän Qırımnı, diplomatik yullar belän kire alırğa teläwen belderde.
Ul Yaponiyäneñ “Kyodo” xäbär agentlığına birgän interv’yusında “Bezneñ armiyäneñ Qırım kebek qayber cirlärne kire qaytarırğa köçe citmi. Bu çınbarlıq. Bez diplomatik çişeleşlär tabarğa tiyebez” dide.
Zelenskiy äytüençä, diplomatik söyläşülär Ukraina Rusiyäneñ xärbi ğamälen kire çigendererlek köçkä iyä bulğanda ğına alğa baraçaq häm konfliktnı totrıqlı çişüne täêmin itäçäk.