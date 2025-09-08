10 meñlägän keşe yäkşämbe könne ikençese oyıştırılğan “Ğazzä öçen qızıl sızıq” mitingı öçen Bryussel uramnarına ağıldı häm Belgiyane Ğazzädä däwam itüçe genośid arqasında İzrail belän mönäsäbätlärne özärgä çaqırdı.
Cirle media beldergänçä poliśiya 70 meñ tiräse keşeneñ Bryussel tönyaq stanśiyasendä cıyıluın häm annarı Awrupa berlege oyışmaları yanındağı Djin Rey mäydanına taba yul totuın citkerde.
Organizatorlar qatnaşuçılarğa fälästinlelärgä qarata suğış cinayätlärenä aradaşçı bulğan säyäsätçe häm oyışmalarnı kisätü maqsatı belän yannarına qızıl töstäge kartoçka alırğa quştı.
Organizatorlardan Ludo De Brabander bolay dide: “Federal xökümät 2 sentäbrdä İzrailgä qarşı çaralar kürergä qarar birsä dä, bu çaralar haman da Belgiyaneñ xalıqara yöklämälärenä turı kilmi.”
Brabander Belgiyaneñ genośidta qatnaşunı tuqtatu öçen täwäkkäl häm kiñ qırlı çaralar kürüe zarurlığın assızıqladı.
Rizasızlıq belderüçelär İzrailgä xärbi êmbargo kertüen, qoral säwdäse häm xezmättäşlekne beterüen, şulay uq Fälästin cirlären yawlarğa bulışaçaq investiśiyalär, säwdä häm diplomatik mönäsäbätlärneñ milli däräcädä tıyıluın taläp itte.
Xalıqara teläktäşlek törkemnäre tarafınnan oyıştırılğan mitingnı hönärçelär berlekläre, yähüd häm fälästinle törkemnär, dini oyışmalar, mädäni cämğıyätlär häm yärdäm kürsätü oyışmaları belän ber rättän 200dän artıq oyışma xupladı.
15 iyuldä oyıştırılğan berençe “Ğazzä öçen qızıl sızıq” çarasında 100 meñ tiräse keşe qatnaşqan ide.