DÖNYA
1 min uqıu
"Kovid" yaman şeşne çigenderä
Kovid infekśiyäse belän yaman şeşneñ keçeräyüe yäğ’ni regressiyäse arasında bäyläneş tabıldı.
"Kovid" yaman şeşne çigenderä
20 Ноябрь 2024

Kovid infekśiyäse belän yaman şeşneñ keçeräyüe yäğ’ni regressiyäse arasında bäyläneş tabıldı.

Amerika ğalimnäre xaywan häm keşe tuqımaların qullanıp tikşerü ütkärde. Anda çir kiterep çığaruçı SARS-CoV-2 virusı RNK molekulalarınıñ immun sistemasında yaman şeşkä qarşı üzençäleklärgä iyä küzänäkneñ üseşenä täêsir itüe kürende.

Fän ähelläre äytüençä, “kisätüçe klassik bulmağan monośitlar” dip tä ataluçı älege maxsus küzänäklär yaman şeş küzänäklärenä höcüm itä. Tikşerenüçelär bu açışnıñ yaman şeşne däwalawda yaña yul buluın belderä. Anı xäzerge däwalaw ısullarına qarşı toruçan yaman şeş törlärendä qullanırğa mömkin.  

Köçle “Kovid-19” virusı aktivlaştıra torğan älege küzänäklärneñ bigräk tä melanoma, üpkä, kükräk häm êçäk yaman şeşendä köçle täêsir yasawı açıqlanğan.

Tikşerenüneñ älegä irtä êtapta buluı häm yoğıntısınıñ barı xaywannarda küzätelüenä qaramastan, älege ısulnıñ başqa däwalawlarğa cawap birmäwçe häm çire tirängä kitkän awırularda qullanıla aluı turında ömetlär bar.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us