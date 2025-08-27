Törkiyä çärşämbe könne İzrail premyer-ministrı 1915 yılğı waqıyğalar belän bäyle yasağan belderülärne ğayepläde häm kire qaqtı.
Törkiyäneñ tışqı êşlär ministrlığı belderü yasap: “Netanyaxunıñ 1915 yılğı waqıyğalarğa qarağan belderüe ütkändäge qayğılarnı säyäsi maqsatta qullanu iniŝiativası bulıp tora,” – dide.
Belderüdä bolay diyelä: “Fälästin xalqına qarata başqarıluçı genoŝidtağı role arqasında xökemgä tartıluçı Netanyaxu üze häm xökümäte başqarğan cinayätlärne yäşerergä tırışa. Tarixi häm xoquqıy çınbarlıqlarğa turı kilmäwçe bu bäyannı ğayeplibez häm kire qağabız.”
Törkiyä bu waqıyğalarnıñ genoŝid bularaq kürsätelüenä rizasızlıq belderep, ike yaqta da yuğaltular bulğan tragediya dip atıy.
Änkara citäkçelege bu mäs’äläne kütärü öçen Törkiyä häm Ärmanstannan tarixçılar belän xalıqara belgeçlärdän toruçı urtaq komissiyaneñ qorıluın küp tapqır täqdim itte.
İzrail 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzädä yaqınça 63 meñ fälästinlene üterde; xärbi höcümnär qıtlıq küzätelüçe töbäkne xarap itte.
Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde. Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.