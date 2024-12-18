DÖNYA
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Ğazzädäge balalar ülergä teli
İctimağıy oyışmalar ütkärgän tikşerenü qurqınıç psixologik travmalarnı açıp saldı
Ğazzädäge balalar ülergä teli
Ğazzä / AA
18 Декабрь 2024

Ğazzädä suğış êçendä üsüçe balalarnıñ yartısınıñ üzläre kiçergän travmalar säbäple ülergä teläwe açıqlandı.   

Ğazzädäge ber ictimağıy oyışma “War Child” yärdäm berläşmäseneñ teläktäşlege belän tikşerü ütkärde häm balalarda barlıqqa kilgän tirän psixologik yaralanularnı kürsätte.

Suğışnı kiçergän sabıylarnıñ 92%ı çınbarlıqnı qabul itüdä awırsına, 79%ı qurqınıç töşlär kürä häm 73%ı üzen agressiv tota.

“War Child”nıñ yuğarı idaräçese Helen Pattinson: “Ğazzä - balalarnıñ tormışı öçen dön’yadağı iñ qurqınıç urınğa äwerelde. Xastaxanälär, mäktäplär häm öylärneñ cimerelüe belän bergä balalarğa tirän häm awır psixologik zıyan salına”,-dip söyli.

Ğazzädäge balalarnıñ 60%tan artığı suğış waqıtında 1 yäisä berniçä travma yasawçı waqıyğağa duçar bula. Tikşerenü yaqınça 17 meñ balanıñ ğailälärennän ayırıluın häm qarawçısız qaluın açıqlıy, tik bu sannıñ tağın da yuğarıraq bula aluı assızıqlana.

Pattinson äytüençä, xalıqara cämäğat’çelek balalarda küzätelgän bu ruxi sälamätlek krizisınıñ buyınnan-buınğa küçäçäk travmağa äwerelüen buldırmaw öçen kiçekmästän xäräkätkä küçärgä tiyeş.

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