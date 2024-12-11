11 Декабрь 2024
Süriyädä tüntärelgän Baas rejimı çorında Säydaniya törmäse häm distälärçä başqa üzäklärdä meñnärçä keşe cäzalawlarğa duçar bula. Süriyä keşe xoquqları çeltäre citkergänçä, rejim köçläre watandaşlar suğışı waqıtında kimendä 1 million 200 meñ süriyälene qulğa aldı häm alarğa qarata törle zolımnar başqardı. Oyışma xisabında Baas rejimınıñ fizik, psixologik häm censi köç qullanunı üz êçenä aluçı 72 törle cäzalaw ısulı qullanuı belderelä. rejim, monnan tış, totqınnarnı mäcbüri êşlätä häm töp xaqların bozıp ber keşelek kameralarda tota.