AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio Tramp citäkçelege isemennän İzrail Baş ministrı Benjamin Netanyahu belän berençe söyläşüen ütkärde. Söyläşü waqıtında İran, Ğazzädäge İzraille totıqlar häm Amerika Quşma Ştatlarınıñ İzrailgä yärdäme kebek mäs’älälär quzğatıldı. Rubio, Washingtonnıñ berlektäşenä bulğan qaqşamaz yaqlawına basım yasap, monıñ Tramp öçen yuğarı östenlekle prioritet buluın belderde.
AQŞ İlbaşı Tramp Amerika Quşma Ştatları belän Meksika çigenä 1 meñ 500 östämä ğäsqäri urnaştırdı häm yaña migrantlarnıñ kilüen tuqtattı. AQŞqa kerü xoquqın alğan, fäqät xäzerge waqıtta wazğiyätläre bilgesez bulğan migrantlarnıñ säyäxäte häm başqa operaśiyäläre tuñdırıldı. Trump citäkçelege bu adımnarnıñ “Amerikanıñ çiklären iminlek astına alu” maqsatına iyä buluın beldergän bulsa, oppoziśiyä isä bolarnıñ humanitar yärdäm tırışuların totrıqsızlaştıra aluın isäpli. Şuşı adımnar AQŞ citäkçelegeneñ migraśiyä mäs’äläsendä berençe könnän birle qatğiy toru ixtıyarın kürsätä.
Panama Donald Trumpnıñ Panama kanalın basıp alu turındağı yanawların Berläşkän Millätlär Oyışmasına citkerde. Panama Ğomum särqatip Antoniu Guterreşkä cibärgän xatında BMO kileşüeneñ äğ’za däwlätlärgä qarşı köç qullanunı tıyuın xäterlätte. AQŞ İlbaşı Qıtaynı şuşı su yulı aşa yoğıntısın arttıruda gäyeplägän, bu da kiyerenkelekneñ artuına säbäp bulğan ide.
Los Angelesnıñ tön’yağında Castaic küle tiräsendä 9 meñ gektardan zurraq mäydanda yaña urman yanğınınıñ başlawı belderelde. Yanğın arqasında 50 meñ keşe êvakuaśiyälände. Qısqa waqıt êlekkege urman yanğınnarınıñ täêsirennän äle haman qotılırğa tırışqan töbäk xäzer başqa ber cimergeç dulqını aldında tora.
Arxeologlar Törkiyäneñ Assos borınğı qalasında 2 meñ 200 yıllıq iskitkeç ber mozaika häm 1 meñ 800 yıllıq ber qaberne taptı. Siräk ber êllinistik xäzinä buluı belderelgän mozaika qatlawlu geometrik häm çäçäk bizäklärennän tora. Bu şäkellärneñ soñınnan Vizantiya çorında üzgä ber maqsat öçen qullanılğan sport mäydanın bizäwe farazlana. Qazılmalarnı başqaruçı törkem başlığı Nurettin Arslan şuşı tabışnı Anadoludağı êllinistik sänğätneñ iñ berençe ürnäklärennän berse bularaq bäyäläde.