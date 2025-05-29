ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Törkiyä Gazzädä biş yärdäm xezmätkäreneñ ülemenä kitergän İzrail hawa höcümen ğayepläde
Gazzädä WFP belän koordinaśiyäle räweştä êşçänlek başqarğan İHH yärdäm xezmätkärläreneñ tınıç xalıqqa azıq-tölek häm kiräkle äyberlär taratuların belderde.
Törkiyä Gazzädä biş yärdäm xezmätkäreneñ ülemenä kitergän İzrail hawa höcümen ğayepläde
Altun called on the international community to raise its voice and take concrete action to stop “this brutality.” / others
29 Май 2025

 

Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı  Fäxrettin Altun İzrailneñ Gazzägä oyıştırğan soñğı hawa höcümnärendä biş yärdäm xezmätkärneñ hälaq buluı häm ike keşeneñ awır yaralanuı nisbätennän  İHH - Gumanitar yärdäm waqıfınıñ qayğısın urtaqlaştı.   

Altun, pänceşämbe könne “X” platformasında urtaqlaşqan belderüendä, İzrail xökümäteneñ balalar, xatın-qızlar, qartlar häm xäzer isä gumanitar yärdäm xezmätkärlärenä dä höcüm itep genośid däräcäsendä terror taratuın belderde.

“Sionist İzrail citäkçelege Gazzädä sistematik üterülären däwam itä; yäşe-kartı, bala-çağa, xatın-qız dimiçä böten keşene tämek itep ala”,-dip yazdı Altun.

 “Xäzer inde qamaw astındağı Gazzä xalqına ber telem ikmäk, ber yotım su citkerü öçen tormışların qurqınıç astına quyıp êşläwçe yärdäm xezmätkärlären bombalaw däräcäsenä qadär  kbarıp citte”,-dide ul.

Altun xalıqara cämäğat'çelekne bu yawızlıqnı tuqtatu öçen tawış - tınsız qalmasqa häm konkret ğamällär yasarğa çaqırdı. Törkiyäneñ Gazzädä qan qoyılunı tuqtatu häm cawaplı keşelärne cäzağa tartu maqsatında diplomatik kanallar häm xalıqara oyışmalar aradaşçılığı belän êşläwne däwam itäçägen belderde.

Tormışların qurqınıç astına quyıp yärdäm taratalar

Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Bötendön’ya azıq-tölek programması (WFP) belän koordinaśiyäle räweştä Gazzädä êşläwçe İHH yärdäm xezmätkärläreneñ, İzrailneñ däwam itüçe xärbi höcümnäre waqıtında Gazzädä qamaw astında qalğan tınıç xalıqqa azıq-tölek häm kiräkle äyberläre taratuda qatnaşuların belderde.

İHH belderüendä: “Gazzä xalqına yärdäm citkerü öçen tormışların qurqınıç astına quyıp êşlägän gumanitar yärdäm xezmätkärlären tämek itep alğan bu höcümne kisken räweştä ğayeplibez” diyelde.

Höcümnärdä ğomeren yuğaltqan yärdäm xezmätkärläreneñ Möxämmäd äl-Mubayyid, Äxmät Bustan, Mutaz Räcäp, İsxaq äl-Tayf häm Cämal äl-Mubayyid buluı belderelde.

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