SÄYÄSÄT
1 min uqıu
Liderlığın tawışqa quyu çaqırularınnan soñ Yaponiyä Başministrı İsiba wazifadan kitärgä buldı
Sigêru İsiba partiyädä bülenüne totqarlaw qararına kilgän bulsa, “Asahi Shimbun” gazetı anıñ wazifadan kitü çaqırularına tüzä almawın belderde
Liderlığın tawışqa quyu çaqırularınnan soñ Yaponiyä Başministrı İsiba wazifadan kitärgä buldı
/ AP
8 Сентябрь 2025

Cirle matbuğatta yäkşämbe könne çıqqan xäbärlärgä kürä, Yaponiyä Başministrı Sigêru İsiba xakimiyät partiyäse äğzaläreneñ uñışsız yuğarı parlament saylawınnan soñ yaña liderlıq yarışın başlatuınnan soñ wazifasınnan kitü qararın qabul itte.

68 yäşendäge lider ozaq waqıttan birle xakimiyättä bulğan “Liberal demokrat” partiyanıñ citäkçese bulğannan ber yıldan da azraq waqıt uzğaç şuşı qararğa kilde. Ul waqıttan birle parlamentnıñ här ike palatasında da küpçelekne yuğalttı.

Awıl xucalığı ministrı häm êlekke ber başministrnıñ şimbä tönendä İsiba belän oçraşıp, üzixtıyarıy bularaq wazıyfasınnan kitüe öçen basım yasawı belderelde.

Uzğan atnada “LDP”neñ dürt yuğarı däräcäle räsmi zatı partiyäneñ ikençe başlığı Hiroshi Moriyama belän bergä wazıyfadan kitärgä täqdim itte.

Täqdim itelä

İsibanıñ oppoziśionerları iyül ayında ütkärelgän yuğarı palata tawışqa quyudan soñ saylaw näticäläreneñ cawaplılığın üz östenä alırğa çaqırdı.

Cirle matbuğatqa kürä, bu adımnı xuplawçılar arasında 84 yäşendäge êlekke Başministr Taro Aso da tora.

Êş söyüçän, täcribäle säyäsätçe bulğan İsiba uzğan yılda, bişençe omtılışında LDP liderı bulıp saylanıp, “yaña Yaponiyä” wäğdäsen birde.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us