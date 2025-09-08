Cirle matbuğatta yäkşämbe könne çıqqan xäbärlärgä kürä, Yaponiyä Başministrı Sigêru İsiba xakimiyät partiyäse äğzaläreneñ uñışsız yuğarı parlament saylawınnan soñ yaña liderlıq yarışın başlatuınnan soñ wazifasınnan kitü qararın qabul itte.
68 yäşendäge lider ozaq waqıttan birle xakimiyättä bulğan “Liberal demokrat” partiyanıñ citäkçese bulğannan ber yıldan da azraq waqıt uzğaç şuşı qararğa kilde. Ul waqıttan birle parlamentnıñ här ike palatasında da küpçelekne yuğalttı.
Awıl xucalığı ministrı häm êlekke ber başministrnıñ şimbä tönendä İsiba belän oçraşıp, üzixtıyarıy bularaq wazıyfasınnan kitüe öçen basım yasawı belderelde.
Uzğan atnada “LDP”neñ dürt yuğarı däräcäle räsmi zatı partiyäneñ ikençe başlığı Hiroshi Moriyama belän bergä wazıyfadan kitärgä täqdim itte.
İsibanıñ oppoziśionerları iyül ayında ütkärelgän yuğarı palata tawışqa quyudan soñ saylaw näticäläreneñ cawaplılığın üz östenä alırğa çaqırdı.
Cirle matbuğatqa kürä, bu adımnı xuplawçılar arasında 84 yäşendäge êlekke Başministr Taro Aso da tora.
Êş söyüçän, täcribäle säyäsätçe bulğan İsiba uzğan yılda, bişençe omtılışında LDP liderı bulıp saylanıp, “yaña Yaponiyä” wäğdäsen birde.