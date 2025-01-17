İzrail Baş ministrı Binyamin Netan’yaxu Ğazzädä suğışnı tuqtatu häm qamalış astındağı Fälästin töbägennän äsirlärne kire alu öçen kileşügä ireşelüen belderde.
Bu belderü Netan’yaxu ofisınıñ Ğazzädä utnı tuqtatu häm Fälästin äsirläreneñ azat itelüenä bärabär totıqlarnıñ irekkä cibärelüenä qağılışlı soñğı minut qıyınlıqları buluın iğlan itüennän ber könnän soñ yasaldı.
Netan’yaxu iminlek kabinetın häm soñınnan xökümätne cıyıp, kileşüne raslayaçaqların äytte.
469 kön däwam itüçe bäreleşlär Ğazzäne tar-mar itkän wazğiyättä häm häläq buluçılarnıñ 200 meñgä yaqınayuı isäplänä.
İzrailneñ çiktän tış uñçı Milli iminlek ministrı Itamar Ben-Gvir AQŞ, Misır häm Qatar aradaşçılığında ireşelgän Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen xökümät raslağan oçraqta wazıyfasınnan kitü belän yanadı.
Kileşüne “uylanmağan xäräkät” bularaq bäyäläwçe Ben-Gvir Fälästin suğışçılarınıñ irekkä cibärelüeneñ häm strategik töbäklärneñ yuğaltuınıñ İzrailneñ suğış qazanışların zäğiflätüen alğa sörde.
Säyäsi kiyerenkelekkä qaramastan Baş ministr Netanyahu parlamentta küpçelekne saqlap tora.
AQŞ räsmiläre utnı tuqtatu düşämbe könne başlar, dip kötä.
Bötendönya sälamätlek saqlaw oyışması Ğazzäneñ tar-mar itelgän sälamätlek saqlaw sistemasın yañadan torğızu öçen aldıbızdağı 5-7 yıl êçendä kim digändä 10 milliard dollarğa ixtıyac buluın farazlıy.
Ğazzädäge xastaxanälärneñ yartısınnan tağın da kimräge êşli alırlıq xäldä bulğanı öçen aşığıç häm daimi humanitar yärdämgä bulğan ixtıyac kritik däräcädä.
Bötendönya sälamätlek saqlaw oyışması Ğomum direktorı Tedros Adanom Gebreisus utnı tuqtatunı qanäğätlelek belän qarşılawın, “iñ yaxşı darunıñ tınıçlıq” buluın belderde, läkin kileşüne xäzer ük ğamälgä kertergä çaqırdı. Tedros humanitar yärdämneñ moxtaclarğa qurqınıçsız häm kirtäsez barıp citüeneñ zarurlığına basım yasadı.
Böyekbritan Baş ministrı Keir Starmer, Kiyevka syurpriz säfär yasap, Ukraina İlbaşı Volodimir Zelenskiy belän tarixi “100 yıllıq urtaqlıq” kileşüenä qul quydı.
Kileşü saqlanu xezmättäşlegen arttıru, diñgez iminlege problemaların xäl itü belän säwdä, ênergetika häm klimat üzgäreşläre kebek ölkälärdä bağlanışlarnı nığıtunı maqsat itä.
Zelenskiy uraqlıqnı ike il arasındağı mönäsäbätne nığıtu yünäleşendä möhim adım bularaq bäyäläde.
“Space X"neñ soñğı “Starship” oçırtıluı uñışsız buldı, ğaläm qorabı xäräkät itkännän soñ qısqa waqıt êçendä kisäklärgä bülende.
Êtärgeç raketasınıñ uñışlı töşüenä qaramastan ğaläm qorabı “planlaştırılmağan tarqalu” yäşäde häm cirdäge kontrol üzäge belän êlemtäse özelde.
Sınaw oçışı ğaläm qorabın cir şarı tiräsendä orbitağa kertep urnaştırunı maqsat itä ide, läkin wazıyfa ütälmiçä özelde.
Bu – “Space X"neñ kiläçäktäge ay wazıyfaları häm soñğaraq Mars küzätü plannarı öçen ähämiyätle bulğan, dönyanıñ iñ köçle raketanıñ cidençe sınaw oçışı ide.