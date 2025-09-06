SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Venesuêla liderı Maduro AQŞ belän fiker qarşılıqlarınıñ konfliktnı aqlamawın belderde
Maduronıñ belderüe Trampnıñ Venesuêlada buluı söylänüçe narkokartellärgä höcüm oyıştıru variantların qarawçı yaña xisap çığuınnan soñ yasaldı.
Venesuêla liderı Maduro AQŞ belän fiker qarşılıqlarınıñ konfliktnı aqlamawın belderde
Maduro fikerençä, AQŞ belän konfliktqa bernindi säbäp yuq / AP
6 Сентябрь 2025

Venesuêla ilbaşı Nikolas Maduro Amerika Quşma Ştatları belän bulğan fiker ayırmalıqları xärbi konfliktka kiterergä tiyeş tügel dide. Bu belderü AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ, Venesuêla oçqıçları AQŞ köçlärenä yanasa, alarnı bärep töşerü belän yanawınnan soñ yasaldı.

Maduro comğa könne ilneñ barlıq radio häm televidenie kanallarında tapşırılğan möräcäğatendä: "Bezneñ belän AQŞ arasında bulğan bernindi añlaşmawçanlıqlar häm êlek bulğan xällär xärbi konfliktka kiterergä tiyeş tügel. Monıñ öçen bernindi nigez yuq," – dide.

Bu belderü comğa könne çıqqan yaña xisap fonında yasaldı. Anda Tramp Venesuêladağı narkotik kartellärenä höcüm itü mömkinleklären tikşerä dip äytelä. Bu adım ike il arasında qarşılıqlar başlanğannan birle zur kiskenläşü bulır ide.

“CNN” berniçä çığanaqqa tayanıp, narkotiklarğa qarşı köräş häm Maduronu xakimiyättän çığaru öçen kiñräk çaralar başlanaçaq dip belderde.

Comğa könne Tramptan “AQŞ Venesuêlada "rejimnı almaştıru" maqsatın küz aldında totamı?” dip sorağanda, ul turıdan-turı cawap birmäde häm Venesuêla saylawlarına iğtibarnı yünältte.

"Bez bu turıda söyläşmibez, läkin bik säyer saylawlar ütkän dip äytä alam," – dide Tramp jurnalistlarğa.

Täqdim itelä

'Tawıq uyını'

Şul uq waqıtta, “CBS News” xäbär itkänçä, Venesuêla xärbi oçqıçları AQŞ diñgez köymäse östennän ikençe tapqır oçıp ütkän.

Xäbärdä AQŞ saqlanu ministrlığı räsmiläreneñ monı "tawıq uyını" dip bäyäläwe äytelä.

Ber räsmineñ süzlärenä qarağanda, “F-16” dip isäplänüçe oçqıçlar pänceşämbe könne Könyaq Amerika tiräsendäge xalıqara sularda “USS Jason Dunham” köymäse östennän oçıp ütkän.

Oçqıçlarnıñ qorallanğan bulu-bulmawı bilgesez. “CBS” xäbär itkänçä, “Aegis” raketa yünältüçe köymä oçqıçlarğa qarşı çara kürmägän.

Tramp moñarçı Venesuêla xärbi oçqıçları AQŞ köymälärenä yaqınlaşsa, "bärep töşereläçäk" dip kisätkän ide.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us