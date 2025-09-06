Venesuêla ilbaşı Nikolas Maduro Amerika Quşma Ştatları belän bulğan fiker ayırmalıqları xärbi konfliktka kiterergä tiyeş tügel dide. Bu belderü AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ, Venesuêla oçqıçları AQŞ köçlärenä yanasa, alarnı bärep töşerü belän yanawınnan soñ yasaldı.
Maduro comğa könne ilneñ barlıq radio häm televidenie kanallarında tapşırılğan möräcäğatendä: "Bezneñ belän AQŞ arasında bulğan bernindi añlaşmawçanlıqlar häm êlek bulğan xällär xärbi konfliktka kiterergä tiyeş tügel. Monıñ öçen bernindi nigez yuq," – dide.
Bu belderü comğa könne çıqqan yaña xisap fonında yasaldı. Anda Tramp Venesuêladağı narkotik kartellärenä höcüm itü mömkinleklären tikşerä dip äytelä. Bu adım ike il arasında qarşılıqlar başlanğannan birle zur kiskenläşü bulır ide.
“CNN” berniçä çığanaqqa tayanıp, narkotiklarğa qarşı köräş häm Maduronu xakimiyättän çığaru öçen kiñräk çaralar başlanaçaq dip belderde.
Comğa könne Tramptan “AQŞ Venesuêlada "rejimnı almaştıru" maqsatın küz aldında totamı?” dip sorağanda, ul turıdan-turı cawap birmäde häm Venesuêla saylawlarına iğtibarnı yünältte.
"Bez bu turıda söyläşmibez, läkin bik säyer saylawlar ütkän dip äytä alam," – dide Tramp jurnalistlarğa.
'Tawıq uyını'
Şul uq waqıtta, “CBS News” xäbär itkänçä, Venesuêla xärbi oçqıçları AQŞ diñgez köymäse östennän ikençe tapqır oçıp ütkän.
Xäbärdä AQŞ saqlanu ministrlığı räsmiläreneñ monı "tawıq uyını" dip bäyäläwe äytelä.
Ber räsmineñ süzlärenä qarağanda, “F-16” dip isäplänüçe oçqıçlar pänceşämbe könne Könyaq Amerika tiräsendäge xalıqara sularda “USS Jason Dunham” köymäse östennän oçıp ütkän.
Oçqıçlarnıñ qorallanğan bulu-bulmawı bilgesez. “CBS” xäbär itkänçä, “Aegis” raketa yünältüçe köymä oçqıçlarğa qarşı çara kürmägän.
Tramp moñarçı Venesuêla xärbi oçqıçları AQŞ köymälärenä yaqınlaşsa, "bärep töşereläçäk" dip kisätkän ide.