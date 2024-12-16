16 Декабрь 2024
İzrailneň 7 nçe oktyabr’dän birle däwam itkän Ğazzägä höcümnärendä 196 jurnalist ğomeren yuğaltqan.
Ğazzä sızığındağı xökümätneň media ofisı bu xaqta belderü yasağan.
Belderüdä İzrailneñ Ğazzä sızığındağı Nusayrat qaçaqlar lagerına oyıştırğan höcümendä “Äl Cäzirä” televideniyese operatorı Äxmäd Äl-Lävhneñ hälaq buluı äytelä.
Şulay itep höcümnärdä üterelgän jurnalistlar sanı 196ğa citkän.
Lävhneñ ülemennän İzrail häm AQŞ belän bergä genośid cinayätendä qatnaşqan Angliya, Germaniya, Franśiyanıñ da cawaplı buluı belderelä.