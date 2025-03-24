24 Март 2025
Ukraina AQŞ belän Soğud Ğäräbstanında ütkärgän söyläşülärne “konstruktiv” bularaq bäyäläde.
Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Fälästin qaçaqlarına yärdäm agentlığı İzrailneñ Ğazzägä humanitar yärdäm kertelüen totqarlawınıñ töbäkne tirän açlıq krizisına taba êtärüen kisätte.
Könyaq Koreya konstituśion mäxkämäse, Baş ministr Han Dok-sunıñ wazıyfasınnan azat itelüe qararın ğämäldän çığarıp, wazıyfasına kire qaytuı qararın qabul itte.
Sudan armiyası operativ yärdäm köçläre belän däwam itkän bäreleşlärdä başqala Hartumnıñ üzägendä yaña poziśiyälärne aluın iğlan itte.