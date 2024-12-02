Ğalimnär yoqı problemaları belän integüçelärneñ insul’t kiçerü mömkinlegeneñ tağın da yuğarı buluın açıqladı.
Mediśina jurnalı “Neurology”da basılğan tikşerenüdä yoqlaw problemalarınıñ paraliç yanawı belän bäyläneşe qarala.
Xalıqara êşçänlekne İrlandiyäneñ Goluêy universitetınnan ber törkem ğalim uzdırdı. Anda insul’t kiçergän 2 meñ 243 keşe belän anı kiçermägän 2 meñ 253 keşene tikşerdelär.
Urtaça yäş’läre 62 bulğan qatnaşuçılarğa niçä säğat’ yoqlawları, anıñ sıyfatı, yoqımsırawları, ğırlawları, borınnan sulış aluları häm yoqlağanda sulawları belän bäyle sorawlar birelde.
Bik küp yäisä bik az yoqlaw, ozaq çerem itü, sıyfatsız yoqı, ğırlaw, borınnan sulış alu häm yoqlağanda sulış özeklekläre – yoqı problemaları bularaq qarala. Älege problemalarnıñ bişese yäisä tağın da kübrägenä iyä keşelärneñ baş miyenä qan sawu qurqınıçınıñ tağın da yuğarı buluı kürenä.
Ayırım alğanda, bik küp yäisä bik az yoqlawçı keşelärneñ insul’t kiçerü ixtimalı, urtaça yoqlawçılarnıqı belän çağıştırğanda, tağın da kübräk. Mäsälän, kön sayın 5 säğat’tän kim yoqlawçılarnıñ, urtaça 7 säğat’ yoqlawçılarğa qarağanda, baş miyenä qan sawu qurqınıçı 3 tapqır artığraq. Ä 9 säğat’tän artıq yoqlawçılarnıqı – 2 tapqır küp.
Köndez 1 säğat’tän artıq çerem itep alu da paraliçqa kiterä ala.
Yoqlağan waqıtta ğırlaw, borınnan sulış alu häm sulış özeklege şikelle problemalar da qaraldı.
Ğırlawçı keşelärneñ, tawışsız yoqlawçılar belän çağıştrğanda, insul’t kiçerü mömkinlege 91%qa artıq. Borın aşa sulawçılarğa da paraliç yaqınça 3 tapqır kübräk yanıy.
Yoqlağanda sulış özeklege bulğan keşelärneñ başına qan sawu qurqınıçı 3 tapqır arta.
Tikşerüdä yoqı problemalarınıñ insul’tqa säbäpçe buluı tügel, anıñ belän bäyle buluı qarala.