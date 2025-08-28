DÖNYA
İzrail Zäytün mäxälläsen yuqqa çığardı
Ğazzä şähärenä höcümdä 1500dän artıq öy cimerelde
İzrail Zäytün mäxälläsen yuqqa çığardı
/ AA
28 Август 2025

İzrailneñ cir öste operaŝiyasendä dronnar häm şartlatqıç töyälgän robotlar Könyaq Zuytunnı xäräbälärgä äyländerde, töbäk xalqınıñ kübesen yortsız qaldırdı.

Fälästinneñ Grajdanlılarnı saqlaw agentlığına kürä İzrail bu ay başında başlatqan cir öste operaŝiyasendä Ğazzä şähäreneñ Zäytün mäxälläsendä meñ yarımnan artıq öy cimerelde.

Agentlık süzçese Mäxmüt Bassal beldergänçä İzrail Ğazzäne yawlaw planın ay başında raslağannan soñ mäxälläneñ könyağında bina qalmadı.

Bassal İzrail armiyaseneñ tözeleş texnikası belän bergä bomba töyälgän robotlar qullanuın, könenä 7 urınnı şartlatuın häm dronnar yärdämendä öylärneñ tübälärenä şartlatqıçlar quyuın äytte.

Süzçe bu qorallarnıñ töbäktäge cimereklärne arttıruın citkerde.

Bassal äytüençä sistematik cimerü Zäytün xalqınıñ 80%ın Ğazzä şähäreneñ könbatış yäisä tönyağına küçep kitärgä mäcbür itte.

Täqdim itelä

İzrail İminlek kabinetı 8 avgustta Ğazzä şähären yawlaw planın raslağan ide.

Planğa kürä yaqınça ber million fälästinle könyaqqa söreläçäk, şähär qamalış häm höcümnärdän soñ yawlap alınaçaq.

İzrail 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzädä yaqınça 63 meñ fälästinlene üterde.

Suğış İzrailneñ açlıq säyäsäte arqasında cimerelgän töbäkne xarap itte.

Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde. Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.

