Süriyäneñ waqıtlıça xökümäte il tarixında berençe tapqır Üzäk bankka xatın-qız citäkçe bilgeläde. Maysaa Sabrine Bäşşar Äsäd citäkçelege 8 nçe dekabr’dä cimerelgän ildä Möxämmäd İssam Xazimne almaştırdı.
Süriyä Üzäk bankı citäkçelek bärep töşerelgän 8 nçe dekabr’dän birle liberal’ iq’tisadqa küçü nigezendä import häm êksportnı aldan raslaw mäcbürilege häm valyuta qullanudağı qatğıy kontrol’ne ğamäldän çığaru kebek adımnar yasıy ide.
Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy Rusiya belän totqınnar almaştıruları turında belderde.
Bu xaqta sośial’ media aşa xäbär itkän Zelenskiy, almaşu qısalarında, 187 ğaskäri häm tınıç xalıqtan 2 keşe bulu belän bergä barlığı 189 ukrainalınıñ azat itelüen citkerde.
Rusiya saqlanu ministrlığınıñ totqınnar almaşu turındağı belderüendä tübändäge yullar urın aldı: “Söyläşülär barışı näticäsendä Kiyev citäkçelege kontrolendäge cirlärdä 150 Rusiya xärbiye kire qaytarıldı. Monıñ öçen 150 Ukraina ğaskäre birelde. Azat itelgän Rusiya xärbiläre Belarus’ta, alarğa kiräkle mediśina häm psixologik yärdäm kürsätelä. Ğaskärlärebez ministrlıqnıñ sälamätlek saqlaw üzäklärendä däwalanu öçen Mäskäwgä kitereläçäk. Berläşkän Ğaräp Ämirlekläre Rusiya ğaskärlären azat itü barışında gumanitar aradaşçılıq role başqardı”.
BMOnıñ Fälästin maxsus xisapçısı Françeska Albanez global’ mediśina xezmätkärlären İzrail belän êlemtälären özärgä çaqırıp, İzrailneñ Ğazzäneñ sälamätlek saqlaw sistemasın cimerüen ğayepläde.
Albanez şulay uq saq astına alınğan fälästinle tabib Xussam Abu Safiyanıñ irekkä cibärelüen sorap, #FreeDrHussanAbuSafiya kampaniyäsen xupladı.
Kön’yaq Koreya mäxkämäse wazıyfadan çitläşterelgän däwlät başlığı Yun Sok Yel’ne, bäxäsle räweştä xärbi xäl iğ’lan itkän öçen, saq astına alu qararı çığardı.
Seul Könbatış töbäk mäxkämäse urtaq tikşerü üzäge tarafınan taläp itelgän boyırıqnı raslap il tarixında berençe tapqır wazıyfada bulğan lidernı saq astına alu boyırığına qul quydı.
Yun Sok Yel’gä qarata xäzer baş kütärüdä ğayepläp cinayät’ êşe quzğatıla.