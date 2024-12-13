Törkiyä radio häm televideniye kompaniyäse TRTneñ 15nçe Xalıqara dokumental’ fil’m premiyäläre tantanası İstanbulda başlandı. Festival’ bıyıl “Yıraq bulsa da, çınlıqta, bik yaqın” şiğare astında uza. Maqsatı - Ğazzädäge keşelek faciğasenä iğ’tibar cälep itü.
Çaranıñ berençe könendä uzğan “keşelek çaqıruı” panelendä Ğazzädäge zolımğa qarşı dön’yanıñ häm sänğat’çelärneñ poziśiyä qaraldı.
Açılışnıñ maxsus qunaqlarınıñ berse “Täxet uyınnarı” serialında onıtılmas Davos Sivort xarakterı belän tanılğan İrlandiya aktyerı Liam Kanningêm. Ul TRTgä interv’yusında bolay dip söyläde: “Mondıy abruylı çarada qatnaşuım belän ğorurlanam. Bügen Fälästindäge zolım turında söyläşäbez. Dön’yada inde söyläşü tügel, ğamäl qılu zamanı kilde häm ütep bara. Tormışta kar’yerabızdan tağın da ähämiyätle närsälär bar. Nindi dä bulsa xalıq genośidqa duçar bulğanda, bu barlıq keşelek öçen zur ömetsezlek”.
Festival’dä finalğa çıqqannarınnan tış maxsus saylanğan dokumental’ fil’mnar da tamaşaçılarğa täq’dim iteläçäk.
Festival’däge 4 yarış kategoriyäsenä 100 ildän 1700gä yaqın ğariza kilgän. Alardan finalğa çıqqan 40ğı premiyä öçen köç sınaşa. Büläkläw tantanası 15nçe dekabr’dä uzaçaq.