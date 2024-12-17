TÜRKİYE
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Fidan söyläşülär ütkärde
Ul Awrupa Berlegeneñ tışqı mönäsäbätlär häm qurqınıçsızlıq säyäsäte yuğarı wäkile, şulay uq häm Niderland tışqı êşlär ministrı belän telefon aşa êlemtägä kerde
Fidan söyläşülär ütkärde
Төркия тышкы эшләр министры Һакан Фидан, ирекле һәм империалистик омтылышларны читкә куючы фикерләрне ташлап калу кирәклеген әйтә. / TRT Global
17 Декабрь 2024

Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan Awrupa Berlegeneñ tışqı mönäsäbätlär häm qurqınıçsızlıq säyäsäte yuğarı wäkile Kaya Kallas häm Niderland tışqı êşlär ministrı Kaspar Veldkamp belän telefonnan söyläşte.

Törkiyä ministrınıñ Kallas belän söyläşüendä Süriyä häm Ukrainadağı soñğı waqıyğalar qaraldı.

Fidan Niderlandtağı wazıyfadaşı belän Süriyädäge soñğı waqıyğalar, Ğazzädäge wäzğıyät’ xaqında süz alıp bardı.

Xaqan Fidan İzrailneñ Golan qalqulıqlarındağı qanunsız ğamälläreneñ Süriyädäge barışqa tiskäre yoğıntı yasawın assızıqladı.

Söyläşüdä Ğazzädä utnı tuqtatu täêmin itü öçen yasalaçaq adımnar turında da fiker alıştılar.

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