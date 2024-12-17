17 Декабрь 2024
Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan Awrupa Berlegeneñ tışqı mönäsäbätlär häm qurqınıçsızlıq säyäsäte yuğarı wäkile Kaya Kallas häm Niderland tışqı êşlär ministrı Kaspar Veldkamp belän telefonnan söyläşte.
Törkiyä ministrınıñ Kallas belän söyläşüendä Süriyä häm Ukrainadağı soñğı waqıyğalar qaraldı.
Fidan Niderlandtağı wazıyfadaşı belän Süriyädäge soñğı waqıyğalar, Ğazzädäge wäzğıyät’ xaqında süz alıp bardı.
Xaqan Fidan İzrailneñ Golan qalqulıqlarındağı qanunsız ğamälläreneñ Süriyädäge barışqa tiskäre yoğıntı yasawın assızıqladı.
Söyläşüdä Ğazzädä utnı tuqtatu täêmin itü öçen yasalaçaq adımnar turında da fiker alıştılar.