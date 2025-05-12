DÖNYA
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Çiktän tış uňçı induslar xucası hindlı bulğan ikmäk peşerü êşxanäsenä höcüm itte
Çiktän tış uňçı induslar xucası hindlı bulğan ikmäk peşerü êşxanäsenä êşxanäneň iseme arqasında höcüm itte
Turkish Foreign Minister attends a press conference with his Syrian counterpart and Jordanian counterpart, in Ankara / Reuters
12 Май 2025

Çiktän tış uñçı induslar, ber hindlınıñ ikmäk peşerü êşxanäsenä höcüm itep, êşxanä isemeneñ üzgärtelüen taläp itte.

Çiktän tış indus millätçese “Bharatiya Janata” partiyäse äğzaläre, Hindstannıñ Haydarabad şähärendä xucası hindlı ber watandaş bulğan Karachi Bakery filialına höcüm itep, êşxanä xucalarınnan ikmäk peşerü êşxanäseneñ isemen üzgärtüen taläp itte.

Êşxanä Paqıstannıñ Karaçi şähärennän 1947nçe yıldağı bülenü waqıtında Hindstanğa küçengän indus bulğan Khanchand Ramnani tarafınnan 1953nçe yılda tözelde.

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