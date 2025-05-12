12 Май 2025
Çiktän tış uñçı induslar, ber hindlınıñ ikmäk peşerü êşxanäsenä höcüm itep, êşxanä isemeneñ üzgärtelüen taläp itte.
Çiktän tış indus millätçese “Bharatiya Janata” partiyäse äğzaläre, Hindstannıñ Haydarabad şähärendä xucası hindlı ber watandaş bulğan Karachi Bakery filialına höcüm itep, êşxanä xucalarınnan ikmäk peşerü êşxanäseneñ isemen üzgärtüen taläp itte.
Êşxanä Paqıstannıñ Karaçi şähärennän 1947nçe yıldağı bülenü waqıtında Hindstanğa küçengän indus bulğan Khanchand Ramnani tarafınnan 1953nçe yılda tözelde.